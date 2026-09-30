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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Luego de dos semanas, 19 familias en Remedios siguen desplazadas: piden soluciones rápidas

Luego de dos semanas, 19 familias en Remedios siguen desplazadas: piden soluciones rápidas

Autoridades siguen evaluando las condiciones de seguridad para el retorno de las personas.

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AFP
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 30 de sept, 2026

Las autoridades en el municipio de Remedios siguen sumamente preocupadas por algunas personas que permanece en el casco urbano de Segovia tras abandonar sus casas por enfrentamientos entre grupos armados.

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Las 19 familias, conformadas por cerca de 40 personas, salieron de sus hogares hace poco más de dos semanas debido al temor generado por la violencia en la zona y, hasta ahora, no han podido retornar como aseguró el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez.

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"Tenemos un desplazamiento de la vereda Río Bagre al municipio de Segovia. Nosotros tenemos 19 familias con aproximadamente 38, 40 personas que se desplazaron al casco urbano por lo mismo de siempre, por los constantes enfrentamientos", indicó el funcionario.

De acuerdo con la información entregada por la Gobernación de Antioquia, la Fuerza Pública en coordinación con la Alcaldía de Segovia, mantienen la atención a las personas afectadas mientras se evalúan las condiciones de seguridad necesarias para un eventual regreso a sus viviendas.

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Además, la situación también se ha complicado por las supuestas restricciones para el ingreso de combustible a varias veredas de la zona en donde algunos vehículos permanecen detenidos debido a las intimidaciones de ilegales.

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La situación, que van a cumplir tres semanas sin solución, ocurre en un contexto de desplazamientos asociados a la violencia en el Nordeste antioqueño, ya que según las cifras de la Defensoría del Pueblo, Antioquia reportó más de 3.000 personas afectadas por desplazamientos forzados masivos entre enero y agosto.

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