Cerca de 350 desplazados en Nordeste antioqueño volvieron a sus casas en Segovia y Remedios

Luego de 11 días de que decenas de familias salieran desplazadas de zonas rurales de Segovia y Remedios por los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias, la Gobernación de Antioquia confirmó que ya los afectados regresaron a sus viviendas con la compañía del Ejército Nacional.

La situación fue tan grave en el Nordeste antioqueño que las autoridades reportaron en su momento el desplazamiento de 36 familias, integradas por 112 personas en el municipio de Segovia, mientras que otras 71 familias, conformadas por 237 personas, salieron huyendo de Remedios.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, aseguró que ya la Fuerza Pública logró llegar a las zonas afectadas para brindarle la seguridad a las personas de volver a sus viviendas.

"Ya las familias regresaron a sitio, ahí está el Ejército, porque el Ejército llegó para garantizar seguridad en esa vereda que nos ocasionó ese ese desplazamiento, pero muy seguramente más adelante vuelve y se nos da, porque esta es una dinámica permanente en el departamento", aseguró el funcionario.



Por ahora, las autoridades locales esperan que la presencia de las Fuerzas Militares sirva para que el orden público retorne a la normalidad en el Nordeste antioqueño a la espera que asuma Abelardo De La Espriella con sus promesas de intervenir las zonas de conflictividad.

La Gobernación de Antioquia reiteró que lo que pasa en la subregión es único en el país, pues recordó que en Segovia y Remedios el ELN y las disidencias trabajan de la mano para poder enfrentar la creciente expansión del Clan del Golfo.