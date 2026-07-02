Piden ayuda urgente para atender crisis de desplazamiento en Nordeste de Antioquia

Crisis humanitaria en el Nordeste antioqueño: más de 200 personas han salido desplazadas de sus hogares por la disputa armada de disidencias y el Clan del Golfo que estaría ocupando la zona rural de Remedios. Autoridades locales claman por la presencia de la Fuerza Pública.

La situación con el orden público en el Nordeste antioqueño es sumamente grave y con el paso de las horas empeora con la llegada de más y más familias desplazadas hasta los cascos urbanos de los municipios de Segovia y Remedios.

Autoridades a nivel departamental han levantado la alerta debido a que solamente en Segovia hay 122 personas desplazadas debido a las disputas armadas de las disidencias y el Clan del Golfo, afectando también a 45 menores de edad.

El secretario de Gobierno de Segovia, Diego Montoya, pidió la ayuda urgente del Gobierno nacional y de la Fuerza Militares para poder retomar el control territorial en la zona rural del Nordeste antioqueño.



“El llamado es al Gobierno nacional, al gobierno departamental para que pongan los ojos en el municipio de Segovia. Llamado es a que nos apoyen y nos colaboren y con esa activación de la fuerza pública y en mayor medida de las fuerzas militares en estas zonas que vienen siendo afectadas por los diferentes enfrentamientos entre los grupos armados organizados puedan cesar”, aseguró.

Sin embargo, la crítica situación también la atraviesa el municipio de Remedios en donde hay 84 personas desplazadas y donde, además, hay gran zozobra por la presencia masiva del Clan del Golfo en la vereda Lejanía, situación que provocó el pronunciamiento de organizaciones sociales.

Ante la amenaza de más desplazamientos y posibles confinamientos, autoridades locales y otros organismos han pedido la presencia inmediata del Estado en Remedios como ya lo empezó a hacer la Gobernación.

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“Donde le estamos pidiendo al ejército y a la policía de la mano con la fiscalía acciones contundentes, permanentes y sostenidas en el territorio. Acabo de dar unas instrucciones claras al director operativo de la seguridad para que se traslade de manera inmediata. Haga una reunión conjunta entre Segovia y Remedios”, señaló el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez.

De momento, en el Nordeste antioqueño se está a la espera de la respuesta de la Fuerza Pública para evitar que la situación de orden público se agrave y deje más personas afectadas por la violencia y la disputa territorial de las disidencias y el Clan del Golfo.