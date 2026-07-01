Enfrentamientos en el Nordeste antioqueño ya dejan cerca de 200 personas desplazadas

Aumenta a cerca de 200 el número de desplazados en el Nordeste antioqueño por enfrentamientos entre grupos armados ilegales. El Ejército Nacional comenzó a reforzar la zona con un despliegue militar

Tras varios días de enfrentamientos entre las disidencias y el Clan del Golfo en zona rural de Segovia y Remedios, la zozobra y el desplazamiento de habitantes de la región sigue en aumento y ya son alrededor de 200 personas las afectadas por la violencia.

Por ahora, las alcaldías de Remedios y Segovia activaron las rutas de atención y habilitaron los respectivos coliseos municipales para brindar albergue temporal a las familias afectadas. El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, explicó la situación.

"Este fin de semana fue muy álgido en ese territorio. Nosotros tuvimos 5 muertos. Precisamente, acabamos de terminar un consejo de seguridad, donde le estamos pidiendo al ejército y a la policía, de la mano con la fiscalía, acciones contundentes, permanentes y sostenidas en el territorio", señaló.



En Remedios, la Administración Municipal informó que atiende a 84 personas con la ayuda humanitaria y asistencia básica, y en Segovia permanecen albergadas otras 120 personas, mientras las autoridades continúan coordinando acciones con organismos de socorro, entidades departamentales y nacionales.

Martínez señaló que estos enfrentamientos de las disidencias y el Clan del Golfo en la zona rural del Nordeste antioqueño llevaron a las autoridades departamentales a realizar un consejo de seguridad extraordinario: "Acabo de dar unas instrucciones claras al director operativo de la seguridad para que se traslade de manera inmediata al municipio de Segovia, haga una reunión conjunta entre Segovia y Remedio. Llevemos allá a la gerencia del homicidio y empezamos a hacer un trabajo articulado", manifestó.

En el Consejo de Seguridad, que se realizó en la sede de la Gobernación de Antioquia, se ordenó el despliegue de tropas del Ejército Nacional para reforzar la presencia institucional. También se fortalecieron las capacidades de funcionarios de la Sijín, el CTI y los organismos de inteligencia junto con el pago de recompensas para obtener información que permita identificar y capturar a los responsables.

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Las autoridades también intensificaron los controles en vías urbanas y rurales, ya que para la Gobernación, el propósito es estabilizar el terreno y brindar mayores garantías de seguridad a la población afectada.