Evalúan medidas de seguridad en el Norte y Nordeste de Antioquia por denuncias por constreñimiento

Autoridades ultiman detalles en Antioquia de cara a la segunda vuelta presidencial: evalúan medidas de seguridad en el Norte y Nordeste en medio de denuncias por constreñimiento y alistan logística en las zonas más alejadas, como el corregimiento Puntas de Ocaidó en Urrao. El PMU nacional se instala este martes en Bogotá.

Luego de que el gobernador Andrés Julián Rendón indicara que hay presuntas denuncias de constreñimiento electoral en Angostura y Campamento, en el Norte de Antioquia, las autoridades continúan evaluando medidas para garantizar el derecho al voto de los habitantes de zonas como Norte, pero también el Nordeste del departamento.

En su visita a Medellín, el registrador nacional Hernán Penagos indicó que sigue habiendo las mismas alertas electorales, identificadas por el Ministerio de Defensa, en 29 municipios en el país, entre ellos los ubicados en el Catatumbo y el Nordeste de Antioquia. Por ello, este martes se instalará el PMU, que se hará de manera anticipada justamente para revisar estas alertas.

“vamos a instalar el puesto de mando unificado para que garantizar el traslado del material electoral con la presencia de la fuerza pública, la presencia perimetral del ejército, de la armada o de la policía en esos puestos de votación que garantice no solamente que los actores electorales tengan seguridad, me refiero a votantes, festivos y jurados, sino que la ciudadanía pueda votar libremente”, afirmó.



A nivel regional, el delegado Diego Sepúlveda confirmó que aunque las denuncias de estas subregiones deben ser resueltas por Ejército y Policía, quienes dictarán las medidas si es del caso, esto se adelantará hasta el último comité electoral previo a la jornada.

De momento, los esfuerzos se concentran en la logística para llevar el material a los municipios, la cual inicia los primeros días de esta misma semana en municipios no zonificados, es decir los más pequeños, que no registran más de 20.000 cédulas en el censo electoral.

Frente a las novedades que se registraron en el corregimiento Puntas de Ocaidó, en Urrao, la única localidad que arrancó cerca de dos horas después las votaciones de primera vuelta, indicó que se espera que esta vez las condiciones del clima sean favorables para inciar a tiempo.

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“Urrao siempre ha tenido esa esa situación y es como ese puesto, ese helicoportado, siempre los problemas climáticos nos hacen iniciar el proceso electoral un poquitico más tarde, pero ya es, digamos, como que se normalizó ese ese tema aclarando que antes se hacían los tres corrimientos, Punta de Ocaído, Mande y Nendó, se hacían helicoportados. Ahorita solamente estamos haciéndole Punta de Ocaído”, aseguró.

De momento sigue sin haber traslados de puestos de votación por razones de orden público. En lo que sí hubo cambios en primera vuelta, que persisten para esta ocasión, es en los mismos ocho puestos de votación en Medellín, Cañasgordas, Salgar, Remedios, Ituango, Betania, Campamento y Urrao, debido a afectaciones en infraestructura; además, se cerró un puesto en la cárcel del municipio de El Bagre por falta de votantes, confirmaron las autoridades.

Según destacó la Registraduría, el material electoral es custodiado todo el tiempo para evitar que llegue a manos de otras personas antes de la jornada, y para el caso de Medellín, su área metropolitana y los municipios antioqueños más grandes la distribución comienza a las 3:00 de la mañana del mismo domingo.

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El departamento cuenta con 14.309 jurados de votación, 1.280 puestos y 15.800 mesas habilitadas para un total de 2.796.016 mujeres y 2.608.910 hombres aptos para votar, para un censo total de 5.404.926 personas.