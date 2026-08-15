Megaconcierto en Medellín este sábado: 25 artistas y donaciones para afectados por terremoto

Más de 25 artistas se reunirán este sábado 15 de agosto en el Centro de Eventos La Macarena, cuyas puertas abrirán a las 11 de la mañana para el megaconcierto solidario llamado Colombia, Medellín Te Quiere, en el que todo lo recaudado en las boletas irá a los más necesitados en Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero.

Las entradas oscilan entre los 60.000 y los 140.000 pesos y se pueden adquirir a través de la Corporación Presentes, que según la Alcaldía garantiza que las ayudas sí lleguen a las manos que las necesitan. Entre los artistas invitados están Luis Alfonso, Pipe Bueno, Felipe Peláez, Juliana, Kapo, Andy Rivera, Pasabordo y Heberth Vargas.

“La alcaldía pone todas sus capacidades, los artistas donan su talento, las empresas organizadoras ponen la producción y la logística, Las empresas pueden comprar paquetes para llevar a sus empleados, y tú puedes donar y, además, pasar un buen rato en familia. Nadie va a ganar un solo peso. Esto es una gran unión”, manifestó al respecto el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Restaurantes y establecimientos comerciales se sumarán a esta iniciativa destinando un porcentaje de sus ventas para apoyar a las familias afectadas. Belisario, Pergamino, El Correo, Olivia, Clap Burgers, entre otros, harán parte de esta jornada.



Además del concierto, contiguo a La Macarena se habilitará un punto de acopio para recibir donaciones en especie, entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m. Allí, los ciudadanos podrán aportar alimentos no perecederos y elementos de aseo personal. No se recibirá ropa ni medicamentos.

Hay que mencionar que en la capital antioqueña se han recaudado $1.813 millones en donaciones para los más afectados, 179 toneladas de alimentos y productos de aseo personal e higiene en los bancos de alimentos de la ciudad y los 12 centros de acopio dispuestos por la Alcaldía.

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¿Cómo comprar las boletas?

El ingreso al concierto únicamente será posible con la donación realizada a través de la plataforma de la Corporación Presentes, en la opción habilitada para el concierto "Colombia, Medellín te quiere". Para ello, hay que ingresar a www.presentes.co y dar clic en la opción “adquiere tus entradas”.

Una vez realizada la donación, los asistentes recibirán su entrada. Las donaciones en especie o los aportes económicos efectuados por otros canales no darán acceso al evento y podrán entregarse de manera independiente como parte de la campaña solidaria.

