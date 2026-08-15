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Megaconcierto en Medellín este sábado: 25 artistas y donaciones para afectados por terremoto

La Corporación Presentes, uno de los organizadores del evento, ha recibido más de 5.000 aportes económicos en los últimos días. La Alcaldía sigue con más de 10 centros de acopio para recibir ayudas.

Ayudas para damnificados por terremoto (1).jpg
Foto: AFP
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 15 de ago, 2026

Más de 25 artistas se reunirán este sábado 15 de agosto en el Centro de Eventos La Macarena, cuyas puertas abrirán a las 11 de la mañana para el megaconcierto solidario llamado Colombia, Medellín Te Quiere, en el que todo lo recaudado en las boletas irá a los más necesitados en Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero.

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Las entradas oscilan entre los 60.000 y los 140.000 pesos y se pueden adquirir a través de la Corporación Presentes, que según la Alcaldía garantiza que las ayudas sí lleguen a las manos que las necesitan. Entre los artistas invitados están Luis Alfonso, Pipe Bueno, Felipe Peláez, Juliana, Kapo, Andy Rivera, Pasabordo y Heberth Vargas.

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“La alcaldía pone todas sus capacidades, los artistas donan su talento, las empresas organizadoras ponen la producción y la logística, Las empresas pueden comprar paquetes para llevar a sus empleados, y tú puedes donar y, además, pasar un buen rato en familia. Nadie va a ganar un solo peso. Esto es una gran unión”, manifestó al respecto el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Restaurantes y establecimientos comerciales se sumarán a esta iniciativa destinando un porcentaje de sus ventas para apoyar a las familias afectadas. Belisario, Pergamino, El Correo, Olivia, Clap Burgers, entre otros, harán parte de esta jornada.

Además del concierto, contiguo a La Macarena se habilitará un punto de acopio para recibir donaciones en especie, entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m. Allí, los ciudadanos podrán aportar alimentos no perecederos y elementos de aseo personal. No se recibirá ropa ni medicamentos.

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Hay que mencionar que en la capital antioqueña se han recaudado $1.813 millones en donaciones para los más afectados, 179 toneladas de alimentos y productos de aseo personal e higiene en los bancos de alimentos de la ciudad y los 12 centros de acopio dispuestos por la Alcaldía.

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¿Cómo comprar las boletas?

El ingreso al concierto únicamente será posible con la donación realizada a través de la plataforma de la Corporación Presentes, en la opción habilitada para el concierto "Colombia, Medellín te quiere". Para ello, hay que ingresar a www.presentes.co y dar clic en la opción “adquiere tus entradas”.

Una vez realizada la donación, los asistentes recibirán su entrada. Las donaciones en especie o los aportes económicos efectuados por otros canales no darán acceso al evento y podrán entregarse de manera independiente como parte de la campaña solidaria.

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