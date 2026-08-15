Afectados por el terremoto llegan por sus propios medios a Medellín para recibir atención médica

Más de 30 personas han llegado a Medellín durante los últimos días en busca de atención médica, luego del terremoto que afectó especialmente al departamento del Chocó. Algunas fueron trasladadas mediante remisiones formales desde las zonas más afectadas, mientras que otras emprendieron el viaje por sus propios medios hacia la capital de Antioquia.

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades de salud, entre los pacientes se encuentran personas procedentes del Chocó y también de municipios del Eje Cafetero, quienes acudieron a la ciudad ante la necesidad de recibir atención médica. La secretaria de Salud, Natalia López, indicó:

“Han llegado personas remitidas de manera formal desde Chocó, pero también han llegado personas por sus propios medios desde Chocó, desde el Eje Cafetero, buscando atención en nuestra ciudad. Tenemos el seguimiento permanente con las instituciones de salud, estamos hablando de más de 30 personas”, indicó.

La llegada de estos pacientes se da en un momento de alta presión sobre la red hospitalaria de Medellín. Según el reporte, los servicios de urgencias registran una ocupación superior al 180 %, situación que mantiene en alerta a las autoridades y obliga a reforzar la capacidad de atención tanto en hospitales públicos como privados.



Ante este panorama, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín mantienen un seguimiento permanente a las instituciones de salud y trabajan en la habilitación de áreas de expansión para responder al incremento de la demanda.

Los equipos médicos continúan atendiendo a los pacientes que llegan desde las zonas afectadas, mientras las autoridades coordinan las remisiones oficiales y monitorean también a quienes, ante la emergencia, deciden desplazarse directamente hacia Medellín.

Publicidad

Por esta situación, hay que recordar que recientemente el Hospital Alma Máter anunció que se añadieron 180 camas y ocho quirófanos para atender a los lesionados por el terremoto, lo que representa un alivio para la red hospitalaria del departamento.

