Tres hombres fueron secuestrados en una finca de Doradal, Antioquia: familiares claman por ayuda

Ante la Policía y la Fiscalía fue denunciado el secuestro de tres hombres ocurrido en la vereda San Miguel, del corregimiento de Doradal, en Puerto Triunfo, Antioquia. Los familiares de las víctimas permanecen en zozobra, pues desde la noche del pasado 11 de agosto desconocen su paradero y aseguran que hasta el momento no han recibido ninguna comunicación de los responsables.

De acuerdo con las versiones entregadas por el mayordomo de la finca, un grupo de hombres armados ingresó durante la madrugada a la propiedad, donde las víctimas se encontraban pasando la noche luego de realizar actividades relacionadas con la compra y venta de ganado. Los sujetos intimidaron a las personas que estaban en el lugar, golpearon al cuidador del inmueble y a su esposa, y se llevaron a los tres hombres en un vehículo.

Una de las familiares de Julián Gómez Mazo, de 27 años, relató que él estaba acompañado por otros dos hombres: Alejandro Saldarriaga y Cristián Saldarriaga, estos dos últimos propietarios de la finca y dedicados al comercio de ganado y caballos de paso.

“Él es comerciante, trabaja vendiendo caballos, vacas y fue a escoger un ganado donde un amigo que se llama Alejandro, que tiene finca allá en Doradal. Ellos fueron el lunes y escogieron el martes el ganado, hicieron toda la negociación y se iban a devolver, pero ya estaba muy tarde, entonces se quedaron amaneciendo en la finca de Alejandro. Resulta que en la noche llegó un grupo armado, según lo que dice el mayordomo, llegó un grupo armado y se los llevó a los tres”, detalló.



Según los familiares, los hombres armados no se identificaron como integrantes de ninguna estructura ilegal, por lo que hasta ahora las autoridades no han establecido quién estaría detrás del secuestro. La preocupación de las familias aumenta porque tampoco se ha conocido una exigencia económica ni otro tipo de comunicación por parte de los responsables.

“Estamos en contacto con los comandantes de Doradal, de San Miguel, que es la vereda donde es la finca, estamos en contacto con el Gaula. Mejor dicho, hemos hecho de todo, incluso hay una publicación directamente de la Gobernación de Antioquia sobre que están desaparecidos. Ya se ha hecho como todo, pero no tenemos razón de ellos”, agregó la mujer.