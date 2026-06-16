Viaje de amigos terminó en tragedia: joven de 25 años falleció en un charco de San Carlos, Antioquia

Un viaje entre amigos terminó en tragedia después de que un joven de 25 años falleció en un charco de San Carlos, Antioquia. El hombre se habría golpeado la cabeza cuando intentaba hacer un salto en esta zona del Oriente antioqueño.

El puente festivo no solo tuvo siniestros viales en el departamento de Antioquia, un paseo entre varios personas dejó un hombre muerto en el charco El Chispero en el municipio de San Carlos, en donde Milton García falleció cuando intentaba hacer un salto.

El hombre de 25 años, según las versiones preliminares, estaba departiendo con algunos amigos cuando decidió empezar a lanzarse desde una zona rocosa al charco que se ha convertido en un atractivo turístico del Oriente antioqueño.

La información que han entregado las autoridades correspondientes es que el joven de 25 años ya había realizado varios clavados cuando de manera repentina se deslizó y se golpeó la cabeza contra las piedras antes de caer al agua.



Aunque la respuesta de sus amigos fue inmediata y trataron de socorrer al hombre, su cuerpo cayó sin vida al afluente en donde fue imposible para las personas del común recuperarlo, por lo que se llamó de inmediato al Cuerpo de Bomberos de San Carlos.

Una vez en el lugar, los organismos de socorro comenzaron la búsqueda del joven y tras varias horas de arduo trabajo, el cuerpo de García fue encontrado, recuperado y posteriormente entregado a sus familiares para que se adelanten las investigaciones correspondientes.

De momento y a pesar de la conmoción que ha generado este lamentable hecho, las autoridades en el Oriente antioqueño hicieron un llamado a la comunidad para estar alertas en este tipo de zonas en donde son propicios los accidentes, más si se tiene en cuenta que llega la temporada de vacaciones de mitad de año.