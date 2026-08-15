Policía capturó en Engativá a dos hombres por sabotear cajeros electrónicos con pegante

La Policía Nacional logró la captura de dos presuntos delincuentes en la localidad de Engativá, señalados de pertenecer a una banda dedicada al hurto de usuarios del sistema financiero. Los sujetos utilizaban una modalidad de sabotaje poco común, que consiste en bloquear las ranuras de los cajeros automáticos con pegante para impedir el uso normal de las tarjetas y así engañar a las víctimas.

La operación se desencadenó gracias a una alerta emitida por la central de monitoreo de una entidad bancaria, que notificó a la patrulla del sector de Villa Luz sobre irregularidades en un dispositivo electrónico. Al llegar al lugar, los uniformados verificaron que el cajero había sido obstruido intencionalmente con pegante justo en el punto de ingreso de la tarjeta.

Tras la revisión inmediata de las cámaras de seguridad, las autoridades lograron identificar las características físicas de los sospechosos y el vehículo en el que se movilizaban. Esto permitió iniciar un plan de búsqueda que culminó con la interceptación de un vehículo marca Mazda, en el cual se desplazaban los dos hombres, de 33 y 37 años de edad.

Elementos robados Policía Nacional

Durante el registro del vehículo y de las personas, los uniformados hallaron en su poder la suma de un millón de pesos, dinero que minutos antes le habían hurtado a una persona de la tercera edad mediante la modalidad de engaño y sabotaje. Asimismo, se les incautaron varias tarjetas bancarias de diferentes víctimas y herramientas que utilizaban para obstruir los cajeros.

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Se pudo constatar que los detenidos no eran primerizos en el mundo delictivo, pues ambos presentaban antecedentes penales por el delito de hurto. Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por estos hechos.

