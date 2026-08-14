Así operará el pico y placa regional y las medidas de movilidad en Bogotá este festivo

La Secretaría de Movilidad de Bogotá presentó el dispositivo operativo para el Plan Éxodo y Retorno del puente festivo de la Asunción de la Virgen. Las autoridades locales proyectaron la salida de 979.304 vehículos y el ingreso de 1.006.461 automotores por los principales corredores viales de la capital.

De acuerdo con el reporte oficial de la entidad, el plan contempla la presencia en vía de 300 personas, integradas por Agentes Civiles de Tránsito, personal del Grupo Guía y la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Bogotá.



Así operará el pico y placa regional el lunes 17 de agosto

Para la jornada del Plan Retorno del lunes 17 de agosto, la administración distrital confirmó la aplicación de la restricción de pico y placa regional en los nueve corredores de acceso a la ciudad.

Los horarios y la distribución por placa de vehículo para ingresar a Bogotá se fijaron de la siguiente manera:



De 12:00 m. a 4:00 p. m.: solo podrán ingresar vehículos con placas terminadas en números pares (0, 2, 4, 6 y 8).

solo podrán ingresar vehículos con placas terminadas en números pares (0, 2, 4, 6 y 8). De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: únicamente podrán ingresar vehículos con placas terminadas en números impares (1, 3, 5, 7 y 9).

Antes de las 12:00 m. y después de las 8:00 p. m. no aplicará la restricción vehicular para el ingreso de particulares.

Pico y placa en Bogotá // Foto: AFP

Corredores viales donde rige la medida

La restricción de circulación según el último dígito de la placa estará vigente en las siguientes vías de acceso a Bogotá:



Autopista Norte.

Autopista Sur.

Avenida Calle 13.

Avenida Calle 80.

Avenida Carrera Séptima.

Avenida Boyacá – vía al Llano.

Vía Suba-Cota.

Vía a La Calera.

Vía a Choachí.

La Secretaría Distrital de Movilidad anunció la implementación de operativos especiales en vía para agilizar el tránsito en los puntos de mayor volumen vehicular. Entre las acciones programadas se encuentra el reversible en la avenida carrera Séptima durante los días domingo y lunes, el cual empezará a funcionar a partir de las 4:00 p. m.



Agentes de tránsito controlando la medida de pico en placa en Bogotá. Foto: Movilidad.

Adicionalmente, se activarán esquemas de intermitencia semafórica en la Autopista Sur y se coordinarán acciones con las autoridades de tránsito de los municipios conurbados de Cundinamarca.

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Las autoridades de la capital reiteraron el llamado a los conductores para revisar el estado técnico-mecánico de los vehículos, acatar los límites de velocidad fijados en las vías y abstenerse de conducir bajo los efectos del alcohol.