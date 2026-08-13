Habilitan nuevos centros de acopio en Bogotá: esta es la lista completa

Miles de personas se han sumado para ayudar a los damnificados que dejó el terremoto de magnitud de 7.4 del pasado lunes en el occidente del país y, en Bogotá, el apoyo ha sido gigantesco en todos los centros de acopio, tanto los establecidos por la Alcaldía, como diversas empresas, fundaciones y centros comerciales que se han sumado a esta emergencia.
Por eso, cada día se habilitan nuevos centros de acopio en la ciudad para que la ciudadanía pueda llevar sus donaciones, mercados o ser voluntarios en medio de esta emergencia que deja a cientos de familias afectadas en el Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Caldas, Chocó, Cauca, entre otros.
Lista de centros de acopio en Bogotá
- Universidad Jorge Tadeo Lozano: Carrera 4 # 22 - 61
- Usaquén: Calle 161A # 7F - 55
- Centro comercial Unicentro: Carrera 15 # 124-30
- Cruz Roja Colombiana - sede administrativa (24 horas): carrera 24 # 73 - 38, con operación las 24 horas.
- El estadio El Campín, ubicado en la avenida NQS o carrera 30 entre la calle 53B Bis y calle 57.
- Coca Cola Company: Avenida Carrera 15 #99-23.
- C.C Plaza Imperial: Cra 104 #148-07.
- C.C Parque La Colina: Cra. 58D #146-51.
- C.C Unicentro: Cra. 15 #124-30.
- C.C Titán Plaza: Av. Boyacá #80-94.
- Barrio El Retiro: Cra 13. #78-98.
- C.C Atlantis: Calle 80 #13-06.
- C.C Gran Estación: Ac. 26 #62-47.
- C.C Galerias: Calle 53B #25-21.
- Tienda Javeriana: Ak. 7 #40-62.
- C.C Multiplaza: Av. Boyacá con Calle 13.
- C.C Plaza de las América: Cra. 71D #6-94.
- C.C Plaza Central: Cra. 65 #11-50.
- C.C Nuestro Bogotá: Av. Ciudad de Cali #55A-75.
- C.C Mall Plaza: Av.19 #28-80.
- C.C Centro Mayor: Calle 38A Sur #34D-51.
- Vive Claro: Cra. 60 #42-41
- Minuto de Dios: Cra. 57R Sur #73i-35 Sur.
- Palacio de los Deportes: Calle 63 #59A-06.
- Banco de Alimentos: Calle 19A #32-50.
- Fundación El Combo: Cra. 98 # 156C-10.
- Fundación Catalina Múñoz: Dg. 48#19-16
- Compensar: Av la Esmeralda #66 B - 05.
Coca Cola recogerá donaciones a domicilio
Con el propósito de ampliar el alcance de la iniciativa y facilitar que más personas puedan participar, el Sistema Coca-Cola dispondrá también camiones de recolección que recorrerán diferentes zonas de la ciudad durante seis días consecutivos, comenzando el viernes 14 de agosto. A través de perifoneo, se anunciará su paso por los sectores incluidos en cada recorrido para que las personas puedan acercarse y entregar sus donaciones directamente en sus barrios:
- Viernes 14 y miércoles 26 de agosto – Suba y noroccidente: el recorrido estará concentrado en sectores como Colina Campestre, Mazurén, La Calleja, Niza, Alhambra, Puente Largo, Fuente Largo y Bulevar Niza.
- Sábado 15 y martes 25 de agosto – Usaquén: los camiones recorrerán sectores como Santa Bárbara, Cedritos, Contador, Belmira, Usaquén Pueblo, Bella Suiza, Bosques de Aragón y Santa Bárbara Occidental.
- Domingo 16 y lunes 24 de agosto – Chapinero y Teusaquillo: el recorrido estará concentrado en Quinta Camacho, Chapinero Alto, Chapinero Central, Teusaquillo, Nicolás de Federmán, Galerías y Palermo.
- Lunes 17 y domingo 23 de agosto – Occidente: la ruta llegará a sectores como Modelia, Hayuelos, Normandía, Ciudad Salitre, La Felicidad, Capellanía y Gran Estación.
- Martes 18 y sábado 22 de agosto – Suroccidente: los camiones estarán presentes en sectores como Kennedy Central, Castilla, Tintal, Madelena, Villa Alsacia y Marsella.