Habilitan nuevos centros de acopio en Bogotá: esta es la lista completa

Miles de personas se han sumado para ayudar a los damnificados que dejó el terremoto de magnitud de 7.4 del pasado lunes en el occidente del país y, en Bogotá, el apoyo ha sido gigantesco en todos los centros de acopio, tanto los establecidos por la Alcaldía, como diversas empresas, fundaciones y centros comerciales que se han sumado a esta emergencia.

Por eso, cada día se habilitan nuevos centros de acopio en la ciudad para que la ciudadanía pueda llevar sus donaciones, mercados o ser voluntarios en medio de esta emergencia que deja a cientos de familias afectadas en el Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Caldas, Chocó, Cauca, entre otros.

Centro de acopio en Bogotá // Foto: AFP

Lista de centros de acopio en Bogotá

Universidad Jorge Tadeo Lozano: Carrera 4 # 22 - 61

Carrera 4 # 22 - 61 Usaquén : Calle 161A # 7F - 55

: Calle 161A # 7F - 55 Centro comercial Unicentro : Carrera 15 # 124-30

: Carrera 15 # 124-30 Cruz Roja Colombiana - sede administrativa (24 horas): c arrera 24 # 73 - 38, con operación las 24 horas.

arrera 24 # 73 - 38, con operación las 24 horas. El estadio El Campín , ubicado en la avenida NQS o carrera 30 entre la calle 53B Bis y calle 57.

, ubicado en la avenida NQS o carrera 30 entre la calle 53B Bis y calle 57. Coca Cola Company: Avenida Carrera 15 #99-23.

Avenida Carrera 15 #99-23. C.C Plaza Imperial : Cra 104 #148-07.

: Cra 104 #148-07. C.C Parque La Colina : Cra. 58D #146-51.

: Cra. 58D #146-51. C.C Unicentro : Cra. 15 #124-30.

: Cra. 15 #124-30. C.C Titán Plaza: Av. Boyacá #80-94.

Av. Boyacá #80-94. Barrio El Retiro: Cra 13. #78-98.

Cra 13. #78-98. C.C Atlantis: Calle 80 #13-06.

Calle 80 #13-06. C.C Gran Estación: Ac. 26 #62-47.

Ac. 26 #62-47. C.C Galerias : Calle 53B #25-21.

: Calle 53B #25-21. Tienda Javeriana : Ak. 7 #40-62.

: Ak. 7 #40-62. C.C Multiplaza: Av. Boyacá con Calle 13.

Av. Boyacá con Calle 13. C.C Plaza de las América: Cra. 71D #6-94.

Cra. 71D #6-94. C.C Plaza Central: Cra. 65 #11-50.

Cra. 65 #11-50. C.C Nuestro Bogotá: Av. Ciudad de Cali #55A-75.

Av. Ciudad de Cali #55A-75. C.C Mall Plaza : Av.19 #28-80.

: Av.19 #28-80. C.C Centro Mayor: Calle 38A Sur #34D-51.

Calle 38A Sur #34D-51. Vive Claro : Cra. 60 #42-41

: Cra. 60 #42-41 Minuto de Dios: Cra. 57R Sur #73i-35 Sur.

Cra. 57R Sur #73i-35 Sur. Palacio de los Deportes : Calle 63 #59A-06.

: Calle 63 #59A-06. Banco de Alimentos: Calle 19A #32-50.

Calle 19A #32-50. Fundación El Combo : Cra. 98 # 156C-10.

: Cra. 98 # 156C-10. F undación Catalina Múñoz : Dg. 48#19-16

: Dg. 48#19-16 Compensar: Av la Esmeralda #66 B - 05.

Ayudas para damnificados por terremoto // Foto: AFP

Coca Cola recogerá donaciones a domicilio

Con el propósito de ampliar el alcance de la iniciativa y facilitar que más personas puedan participar, el Sistema Coca-Cola dispondrá también camiones de recolección que recorrerán diferentes zonas de la ciudad durante seis días consecutivos, comenzando el viernes 14 de agosto. A través de perifoneo, se anunciará su paso por los sectores incluidos en cada recorrido para que las personas puedan acercarse y entregar sus donaciones directamente en sus barrios:

