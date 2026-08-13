¿Postes de luz para alertar de un terremoto? Así funcionaría el alumbrado inteligente en Bogotá

Después del terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, Bogotá busca fortalecer las herramientas que tiene para reaccionar ante este tipo de emergencias. Una de ellas estaría los postes de alumbrado público.

El Distrito presentó un proyecto para modernizar esta infraestructura y hacer que, además de iluminar, pueda servir para conectar diferentes equipos que ayuden a la ciudad en situaciones de emergencia.

En el caso de un terremoto hay una aclaración importante, el sistema no permitiría predecir cuándo va a ocurrir un sismo. Sin embargo, una vez el movimiento sea detectado y se genere una alerta, esta podría difundirse rápidamente a través de postes equipados con altavoces, sirenas y otros dispositivos de comunicación.

La apuesta es que la información pueda llegar al mismo tiempo a diferentes sectores de la ciudad, incluyendo comunidades, colegios, hospitales y lugares en los que se concentran grandes cantidades de personas.



El proyecto de Acuerdo por una Ciudad Inteligente busca convertir progresivamente el alumbrado público de Bogotá en una red que pueda soportar diferentes herramientas tecnológicas.

Además de su posible uso durante un sismo, esta infraestructura podría ayudar en la atención de incendios, inundaciones y deslizamientos. También permitiría conectar cámaras de seguridad y detectar fallas en el alumbrado para facilitar su atención.

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El Distrito plantea además reemplazar la iluminación actual por tecnología LED y contar con un sistema que permita conocer de manera remota cuándo una luminaria presente problemas. La propuesta todavía deberá ser discutida por el Concejo de Bogotá antes de entrar en funcionamiento.

Alumbrado público en Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá, Magnific.

¿Quién pagaría el nuevo alumbrado?

Para financiar la modernización, la Alcaldía propone crear un cobro adicional en el impuesto predial. Las viviendas y pequeños comercios de los estratos 1, 2 y 3 no tendrían que pagarlo.

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La secretaria de Hacienda de Bogotá, Ana María Cadena, explicó que este tipo de cobro permite tener una fuente específica de recursos para mantener el alumbrado público y que su implementación dependerá del Concejo.

“Es el Concejo de Bogotá el que determina que se pueda cobrar y si en algún momento determina que no desea seguirlo cobrando, también sería un trámite ante el Concejo”, señaló Cadena.

De acuerdo con las estimaciones presentadas por el Distrito, el pago promedio sería equivalente a cerca de $11.000 mensuales para una vivienda de estrato 4, $19.000 para estrato 5 y $29.000 para estrato 6. Para los predios comerciales se calcula un promedio de $67.000 mensuales.

Por ahora, estos valores no son un cobro vigente debido a que la propuesta tendrá que superar su discusión en el Concejo. De ser aprobada, Bogotá comenzaría el proceso para que los postes que hoy sirven principalmente para iluminar las calles también puedan convertirse en una herramienta para la seguridad y la respuesta de la ciudad ante diferentes emergencias.