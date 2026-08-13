¿Podría ocurrir un gran terremoto en Bogotá? SGC recomienda "estar preparados"

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia y dejó una de las peores emergencias sísmicas de las últimas décadas volvió a despertar una pregunta entre millones de habitantes de la capital: ¿Bogotá podría sufrir un terremoto de gran magnitud?

La respuesta del Servicio Geológico Colombiano (SGC) es clara: sí existe esa probabilidad, aunque la ciencia no puede determinar ni el momento ni el lugar exacto en el que ocurrirá. La recomendación de los expertos no es generar alarma, sino aprovechar la tragedia reciente para fortalecer la preparación ciudadana y reducir el riesgo.

“La teoría sísmica de Colombia y de Bogotá indica que es probable que en Bogotá exista un sismo que pueda generar afectaciones. Realmente sí tenemos que estar preparados”, explicó Lina Aguirre, geóloga del grupo de evaluación, monitoreo y diagnóstico de las dinámicas geológicas del SGC, en entrevista con Blu Radio.

Terremotos más fuertes en Colombia, según SGC

¿Es probable un gran terremoto en Bogotá?

Según la especialista, los terremotos de gran magnitud tienen ciclos de recurrencia muy largos, por lo que pueden pasar muchos años entre un evento y otro. Sin embargo, eso no significa que la amenaza haya desaparecido.



Bogotá ya ha experimentado terremotos destructivos a lo largo de su historia y, debido a las condiciones tectónicas del país, continúa expuesta a este tipo de fenómenos.

La geóloga insistió en que el reciente sismo debe servir como un llamado de atención para entender que Colombia es uno de los países con mayor actividad sísmica de la región y que la capital no está exenta de sufrir un evento de gran magnitud.

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Uno de los mensajes centrales del SGC es que los terremotos no son, por sí solos, los principales responsables de las tragedias humanas.

Aguirre explicó que el mayor peligro proviene del colapso de edificaciones que no cumplen con las normas de construcción sismorresistente. Por eso, reducir el riesgo depende en gran parte de la calidad de la infraestructura y de la preparación de las comunidades.

Entre las principales recomendaciones del Servicio Geológico Colombiano están:



Exigir que las edificaciones cumplan las normas sismorresistentes.

Conocer los espacios seguros dentro de viviendas y lugares de trabajo.

Participar en simulacros de evacuación.

Identificar el nivel de amenaza sísmica de la zona donde se vive.

“La preparación puede minimizar significativamente los impactos de un terremoto”, señaló la experta.

Registro impreso que muestra a un grupo de personas bajo una carpa improvisada en la calle. El texto impreso acompaña la escena con la descripción "El temblor en Chapinero". Foto: Revista El Gráfico /SGC

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Colombia registra hasta 2.500 sismos al mes

La alta actividad sísmica del país responde a su ubicación geográfica, donde interactúan varias placas tectónicas. Como consecuencia, en Colombia se registran hasta 2.500 sismos cada mes, según el SGC, aunque la gran mayoría son imperceptibles para la población.

El punto con mayor actividad es el Nido Sísmico de Bucaramanga, ubicado bajo el municipio de Los Santos, en Santander, una zona que concentra cerca del 60 % de la sismicidad registrada en el país.

Para vigilar estos fenómenos, el Servicio Geológico Colombiano opera la Red Sismológica Nacional, integrada por más de 200 estaciones distribuidas en todo el territorio y que monitorea la actividad sísmica las 24 horas del día.

El sismo del pasado lunes no solo provocó una emergencia humanitaria en departamentos como Chocó, Risaralda y Valle del Cauca. También evidenció la importancia de contar con planes de emergencia actualizados y ciudadanos preparados para reaccionar durante los primeros minutos de un terremoto.