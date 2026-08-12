Feid, Carlos Vives y más se unen a Juanpis González para evento bénefico en Bogotá por terremoto

La industria del entretenimiento colombiano se une para apoyar a las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Riaño Producciones y BeatHub Entertainment organizarán el próximo 29 de agosto una edición especial de The Juanpis Live Show: Si nos organizamos cabemos todos, en el Movistar Arena de Bogotá, con la participación de reconocidos artistas nacionales.

La jornada contará con figuras como Feid, Carlos Vives, Kapo, Mike Bahía, Santiago Cruz, Manuel Turizo y Luis Alfonso, entre otros invitados, quienes se sumarán a una noche de música, entretenimiento y solidaridad liderada por Alejandro Riaño a través de su personaje Juanpis González.

Feid en concierto // Foto: AFP

Una donación que se convierte en una invitación

El mecanismo para participar será sencillo. Las personas podrán realizar una donación a través de Tuboleta y, como agradecimiento por su aporte, recibirán una invitación para asistir al espectáculo del 29 de agosto.

El 100 % de los recursos recaudados será destinado a la Fundación PLAN, organización que desarrollará proyectos de reconstrucción de viviendas en zonas críticas afectadas del Chocó, departamento donde trabaja desde hace más de 20 años.



De esta manera, el evento busca que el entretenimiento se convierta en una herramienta de ayuda concreta para las familias que perdieron sus hogares.

La industria del entretenimiento se une por Colombia

La iniciativa cuenta con el respaldo de empresas como Movistar Arena, Tuboleta, Breakfast Live, Thunder Production y Venues & Snacks, entre otros actores de la cadena de entretenimiento. Las compañías aportarán infraestructura, equipos, talento y capacidades para realizar la producción sin cobrar honorarios ni generar costos para la iniciativa.

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Esto permitirá que los recursos provenientes de las donaciones lleguen directamente a la causa social.

Además, Good Kidz, la fundación de Feid, se suma como aliado estratégico de Riaño Producciones, con la que ha participado en siete proyectos sociales en diferentes regiones del país.

Movistar Arena / Foto @MigracionCol

“Si nos organizamos cabemos todos”

El nombre del espectáculo resume el propósito de la convocatoria: reunir a los colombianos alrededor de una causa común. La invitación busca transformar una noche de entretenimiento en una oportunidad para contribuir a la reconstrucción de viviendas en el Chocó.

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La cita será el 29 de agosto en el Movistar Arena de Bogotá. Una donación permitirá recibir una invitación al evento y, al mismo tiempo, aportar a la recuperación de las familias afectadas.

Porque, como plantea la iniciativa, cuando Colombia se organiza, también puede ayudar a reconstruir.