Los elementos fundamentales que se reciben en El Campín por terremoto: así puede donar

El estadio Nemesio Camacho El Campín se convirtió en uno de los principales centros de acopio de Bogotá para recibir ayudas destinadas a las comunidades afectadas por el terremoto que golpeó varias regiones del país. Mauricio Hoyos Holguín, CEO de Esencia, entidad que administra el escenario deportivo, destacó en Blog Deportivo la masiva respuesta de los ciudadanos y explicó cuáles son los elementos que más se necesitan para atender a las familias damnificadas.

“Esto es impresionante, o sea, tenemos 600, 700 personas voluntarias, están llegando carros, camiones, toneladas de ayuda”, relató Hoyos sobre la jornada de solidaridad. Según explicó, varias bodegas ya fueron ocupadas y se están habilitando nuevos espacios con el objetivo de convertir El Campín en uno de los centros de acopio más importantes del país.



¿Qué elementos se necesitan?

Entre los elementos que se requieren con mayor urgencia se encuentran frazadas, almohadas, colchones y artículos de aseo personal. El gerente explicó que también ha llegado una cantidad considerable de alimentos, pero que existen otras necesidades fundamentales para las personas que perdieron sus viviendas o que enfrentan dificultades para acceder a condiciones básicas.

“Es muy importante que nos manden frazadas, almohadas, colchones, temas de aseo personal”, señaló, al explicar que estas ayudas fueron priorizadas con base en las necesidades identificadas por la Cruz Roja.

Las donaciones que llegan al estadio serán organizadas y posteriormente trasladadas a las zonas que enfrentan mayores afectaciones. Para garantizar que los elementos sean distribuidos de manera adecuada, Esencia estableció una alianza con Solidaridad por Colombia y la Cruz Roja. Los principales destinos mencionados son Chocó, Risaralda, Caldas, Cauca y Valle del Cauca.



Labores de búsqueda por terremoto. Foto Ejército.

Cómo donar en El Campín

Quienes quieran acercarse a El Campín para entregar sus donaciones pueden hacerlo entre las 8:00 de la mañana y las 9:00 de la noche. Sin embargo, Hoyos aseguró que la operación continuará mientras sigan llegando ayudas y que incluso se estudia mantener un equipo activo durante la noche.

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“Mientras que sigan llegando acá seguiremos trabajando, no vamos a parar”, afirmó.

Aunque el estadio tiene previsto recibir un partido el domingo, Hoyos manifestó que será necesario encontrar la manera de combinar la actividad deportiva con la labor humanitaria.

“Parar esto no tiene sentido. Tendremos que ver cómo convivimos las dos cosas. Yo creo que los equipos van a estar de acuerdo, el país nos necesita”, concluyó.