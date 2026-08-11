Centros de acopio en Bogotá: así podrá donar y ayudar a damnificados por terremoto

Detrás de las labores de búsqueda y rescate en Cali, Pereira y Chocó tras el fuerte terremoto de 7.4 este 10 de agosto, el apoyo de Bogotá ha sido clave desde el aporte de suministros como de personal especializado en este trabajo por parte de la administración de Carlos Fernando Galán que ha estado al tanto para ayudar estas zonas del país.

El apoyo de la ciudadanía también ha sido vital y ante el interés de miles de personas de querer ayudar a todos los damnificados, no solo el Distrito, sino más entidades han puesto a disposición varios centros de acopio en Bogotá para recibir todas las donaciones para que lleguen a manos de los afectados por este terremoto en estas regiones en el occidente.

Terremoto en Pereira Foto: AFP

Estos son los centros de acopio en Bogotá

Universidad Jorge Tadeo Lozano: Carrera 4 # 22 – 61.

Usaquén: Calle 161A # 7F – 55.

Centro comercial Unicentro: Carrera 15 # 124-30.

Cruz Roja Colombiana - sede administrativa (24 horas): carrera 24 # 73 – 38.

Estadio Nemesio Camacho El Campín: Calle 63 # 59A - 06

Vive Claro: Carrera 60 # 42-41.

Iglesias aliadas al Banco de Alimentos.

Palacio de los deportes: Calle 63 # 59A-06.

¿Qué se puede y no donar a los damnificados por terremoto?

Los centros de acopio en todos los ciudadanos esperan recibir suministros que ayuden a los damnificados por el fuerte terremoto, por eso, esperan recibir elementos en buen estado y calidad para que lleguen a sus manos. Esta es la lista de cosas que sí puede dar:



Agua potable embotellada.

Cobijas.

Mantas.

Almohadas.

Colchonetas.

Toldillos.

Alimentos no perecederos como:



Arroz.

Aceite.

Pastas.

Enlatados abre fácil.

Granos como fríjol y lentejas.

Harina.

Panela.

Leche en polvo.

Chocolate en polvo.

Suministros de primeros auxilios:



Tapabocas.

Gasas estériles.

Alcohol.

Clorhexidina.

Guantes quirúrgicos y de látex.

Artículos de higiene personal:



Jabón.

Shampoo.

Crema y cepillos dentales.

Toallas higiénicas.

Papel higiénico.

Pañales para niños y adultos de todas las tallas.

Toallitas húmedas.

Crema antipañalitis.

Biberones.

Foto: AFP

¿Puede donar por el terremoto sin salir de casa?

Sí. Varios canales oficiales han puesto a disposición líneas especiales para que las personas puedan realizar donaciones a través de Nequi, Bre-B, Daviplata o transferencia sin necesidad de que las personas salgan de sus casas y puedan poner su grano de arena en esta emergencia.



También dale!, la billetera digital de Grupo Aval, habilitó en su aplicación un botón de donación directa a la Cruz Roja Bogotá para apoyar la atención de la emergencia y a las comunidades afectadas. Los recursos serán canalizados por la Cruz Roja Bogotá para respaldar las labores de asistencia humanitaria.

Por otro lado, la Cruz Roja también pone a disposición sus canales oficiales y se puede realizar a través de la cuenta corriente Davivienda de la entidad, 0560 4506 999 649, a nombre de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana (NIT 899.999.025-3). También, para preservar la seguridad de los donantes, se puede relaizar ingresando a la página web, www.cruzrojacolombiana.org.

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Entidades se unen en Bogotá se unen para ayudar

Como parte de su compromiso con el país, la Cámara de Comercio de Bogotá realizará una contribución económica y entregará implementos para la atención de la emergencia, de acuerdo con las prioridades establecidas por el Gobierno Nacional y las entidades responsables de la gestión del riesgo.

“Expresamos nuestra solidaridad con las familias y comunidades afectadas por esta emergencia. Desde la Cámara de Comercio de Bogotá hemos decidido respaldar la respuesta nacional mediante una contribución económica y la entrega de implementos definidos de acuerdo con las necesidades identificadas por el Gobierno Nacional. Actuaremos de manera coordinada, responsable y transparente para que este apoyo contribuya efectivamente a la atención de la población”.