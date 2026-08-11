El Campín y Vive Claro en Bogotá habilitan centros de acopio para afectados por el terremoto

La solidaridad con las familias afectadas por el terremoto del 10 de agosto ya tiene diferentes puntos de recepción en el país. En Bogotá, el estadio Nemesio Camacho El Campín y el Pabellón de Vive Claro fueron habilitados como centros de acopio para recibir elementos que posteriormente serán enviados a las comunidades que más los necesitan.

A estos puntos podrán acudir ciudadanos, empresas y organizaciones que quieran contribuir con alimentos, elementos para el hogar, artículos de higiene y otros productos de primera necesidad.

El estadio Nemesio Camacho El Campín abrirá sus puertas desde este miércoles 12 de agosto para recibir donaciones. El punto de acopio estará ubicado sobre la carrera 30, cerca al puente peatonal, y funcionará entre las 8:00 de la mañana y las 9:00 de la noche.

La iniciativa es liderada por Sencia, que trabajará en la recepción de las ayudas en articulación con la Cruz Roja. Posteriormente, los elementos serán gestionados y trasladados hacia las zonas donde exista una mayor necesidad.



Entre los productos que se pueden entregar están los alimentos no perecederos, como arroz, lentejas, harina de maíz, azúcar, fríjol, sal, chocolate, aceite, pasta, panela, atún y café. En cuanto a elementos de higiene personal, se pueden donar cepillos de dientes para adultos y niños, afeitadoras, crema dental, papel higiénico, desodorante, champú, toallas higiénicas y jabón de baño.

También se recibirán artículos para bebés, como pañales, pañitos húmedos, champú, crema antipañalitis, jabón, peines y toallas. El punto está ubicado en la avenida carrera 30 #57A-08, en Bogotá.

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Las personas que no puedan llevar elementos hasta El Campín también podrán contribuir mediante aportes económicos, los recursos serán canalizados a través de la Fundación Solidaridad por Colombia, que centralizará las donaciones destinadas a apoyar a las comunidades afectadas.

También puedes sumarte con un aporte económico a través de la @SolidaridadxCol:



Banco de Bogotá

Cuenta de ahorros No. 039579776



📲 Bre-B: @juntosxcolombia



Cada ayuda cuenta. Cada aporte suma.



Llenemos nuestro estadio de puro amor. ❤️🇨🇴#MisGanasSeVuelvenAyuda pic.twitter.com/FyGCZcV7aP — Sencia (@SenciaBogota) August 11, 2026

Vive Claro funcionará como centro nacional de acopio

El otro gran punto habilitado en Bogotá es el Pabellón de Vive Claro, que funcionará como centro nacional de acopio del Gobierno para la recepción, clasificación y despacho de las ayudas.

La iniciativa cuenta con el respaldo de OCESA y Vive Claro y está articulada con el Gobierno nacional. Las donaciones serán organizadas en el pabellón y posteriormente canalizadas hacia las poblaciones más afectadas.

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Entre las regiones mencionadas se encuentran Chocó, Caldas, Risaralda, Valle del Cauca, Quindío, Cauca y Tolima.

Este centro recibirá ayudas hasta el 31 de agosto de 2026, en horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Para la entrega de donaciones, las empresas, camiones, vehículos de gran formato y la logística institucional o del Ejército deben ingresar por la Puerta 4, en la calle 53 con carrera 60.

En el caso de los voluntarios, el ingreso será por la Puerta 10, donde deberán realizar el proceso de acreditación y registro. Pueden participar personas mayores de 16 años y no está permitido el ingreso con mascotas.

#ColombiaUnSoloCorazón Bajo el liderazgo de la Primera Dama, Ana Lucía Pineda, el sector privado y la ciudadanía se unen para recibir, clasificar y canalizar ayudas humanitarias hacia las comunidades que más las necesitan.



🤝Colombia está con las familias afectadas.🇨🇴❤️ pic.twitter.com/7ebHhqoc41 — MinInterior Colombia (@MinInterior) August 11, 2026

La Corporación Organización El Minuto de Dios además activó la campaña ‘Un Minuto por Colombia’, con la que busca recolectar recursos económicos y ayudas humanitarias para las familias damnificadas.

En especie, la organización está recibiendo alimentos no perecederos, herramientas, colchonetas, frazadas y elementos de aseo.

En Bogotá hay dos puntos de recepción:



Banco de Ropas : transversal 73A #82-61, barrio Minuto de Dios. Atiende de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. y los sábados de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

: transversal 73A #82-61, barrio Minuto de Dios. Atiende de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. y los sábados de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. Centro Comercial Portoalegre: carrera 137 #137-58, punto de información.

También existen puntos de acopio de esta campaña en Medellín, Cúcuta, Cartagena, Barranquilla y Cali.

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Bogotá también pide mantener la donación de sangre

Además de las ayudas materiales, la Secretaría Distrital de Salud hizo un llamado a la ciudadanía para mantener y fortalecer la donación habitual y voluntaria de sangre.

En el marco de la emergencia, Bogotá ya ha enviado 219 unidades de sangre a Chocó y Valle del Cauca para apoyar la atención de los afectados.

🩸 ¡Dona sangre y ayúdanos a llevar vida a quienes hoy más lo necesitan!



💛❤️🇨🇴Bogotá se solidariza con las familias afectadas por el terremoto en las diferentes zonas del país y hace un llamado a la ciudadanía a donar en los puntos habilitados. #DoyVida… pic.twitter.com/VbSizIF2z4 — Secretaría Distrital de Salud (@SectorSalud) August 11, 2026

La invitación está dirigida a personas entre 18 y 65 años, con buen estado de salud y que pesen más de 50 kilos. La Secretaría recuerda que una donación puede beneficiar hasta a tres personas.

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La ciudad requiere diariamente cerca de 700 donantes para cubrir las necesidades de servicios como urgencias, cuidados intensivos, cirugías, oncología, pediatría y maternidad.

Las personas interesadas pueden acudir a cualquiera de los cerca de 100 puntos habilitados por los 16 bancos de sangre que integran la Red Distrital de Sangre. La atención se presta entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

Además, continúa la campaña ‘Colombia Un Solo Corazón’, liderada por la primera dama Ana Lucía Pineda. Los aportes se pueden realizar a través de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, la Corporación El Minuto de Dios y el Banco de Alimentos en Bogotá, Cali, Ibagué, Pasto, Florencia, Acacías, Sincelejo, Cáqueza, Quibdó y Chía.

De esta manera, las autoridades y organizaciones buscan que la solidaridad de los colombianos se traduzca tanto en ayudas materiales y recursos económicos como en donaciones de sangre para responder a las necesidades de las comunidades afectadas por el terremoto.