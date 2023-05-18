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Blu Radio  / Pico y placa regional

Pico y placa regional

Pico y placa regional en Bogotá.
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Revelan cómo funcionará el pico y placa en Bogotá en Semana Santa: habrá restricción para retorno

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Pico y placa en Bogotá: así funcionará la medida durante Navidad y Fin de Año

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Movilidad dará alivio a conductores en este listado y les quitará pico y placa regional por festivo

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