¿Cómo están las vías en Colombia? Tenga en cuenta esto antes de viajar este puente festivo

Tras el cierre de las festividades de fin de año y los cuatro puentes festivos que marcaron la temporada de vacaciones, la Policía de Tránsito y Transporte entregó un balance sobre el estado de las vías en el país y las principales recomendaciones para los viajeros que se movilizan durante este fin de semana.

En diálogo con Noticias de la Mañana, el coronel Germán Gómez, director encargado de la Policía de Tránsito y Transporte, aseguró que, a esta hora, la red vial nacional presenta condiciones estables, aunque se registran afectaciones menores por lluvias en al menos nueve departamentos.

El oficial explicó que ninguna de estas situaciones representa cierres de gran magnitud, pero insistió en la importancia de que los conductores consulten el estado de las carreteras antes de iniciar su viaje, especialmente a través del numeral #767, habilitado para informar en tiempo real sobre novedades viales.



¿Cómo está la vía al Llano?

Sobre la vía al Llano, uno de los corredores con mayor flujo vehicular desde y hacia Bogotá, el coronel Gómez confirmó que se encuentra habilitada y operando con normalidad, aunque recomendó transitar con precaución, puesto que la región ha registrado fuertes lluvias en las últimas horas.

Entre los corredores con mayor afluencia durante este puente festivo se destacan las vías Bogotá–Girardot, Bogotá–Tunja y los accesos por la calle 80 desde Villeta y Guaduas. En otras regiones, como Nariño, Cauca y Valle del Cauca, se espera un alto volumen de vehículos por el retorno tras las festividades locales.



También se reporta movilidad significativa en Manizales y en el corredor de La Línea, que, según la Policía, permanece habilitado sin novedades.



¿Cómo funcionará el pico y placa regional este puente festivo?

La Policía recordó que el lunes festivo aplicará el pico y placa regional para el ingreso a Bogotá: entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 p. m. podrán entrar vehículos con placa par, y de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., los de placa impar. Además, se mantiene la restricción para vehículos de carga superiores a 3,4 toneladas en los horarios establecidos.

Finalmente, el coronel Gómez reiteró el llamado a realizar un chequeo mecánico previo del vehículo, portar la documentación en regla y mantener comportamientos responsables en la vía, como respetar los límites de velocidad, evitar maniobras peligrosas y no conducir bajo los efectos del alcohol.

Cabe recordar que durante este puente festivo se espera alta congestión en las vías del país, por lo que el llamado a la prudencia y a la paciencia al volante es clave para los conductores que se movilizarán este fin de semana.

“El respeto por las normas de tránsito son clave para garantizar un regreso seguro a casa”, concluyó el coronel.

