Blu Radio  / Nación  / ¿Cómo están las vías en Colombia? Tenga en cuenta esto antes de viajar este puente festivo

¿Cómo están las vías en Colombia? Tenga en cuenta esto antes de viajar este puente festivo

La Policía de Tránsito entregó un balance del estado de las carreteras del país y explicó las medidas que regirán para los vehículos durante el puente festivo de Reyes Magos.

