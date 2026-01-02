Se acaba el respiro: el pico y placa vuelve en pocos días a Bogotá, así regirá la medida

Con el cierre de las fiestas de fin de año y el regreso de miles de viajeros, Bogotá empieza a recuperar su ritmo habitual. Las calles vuelven a llenarse, los colegios se preparan para retomar clases y los conductores ajustan de nuevo sus rutinas.

En medio de ese regreso a la normalidad, existe una duda que se repite en conversaciones y en redes sociales, ¿cuándo vuelve el pico y placa a la capital del país?

Durante diciembre y los primeros días de enero, la ciudad tuvo un esquema especial que alivió la movilidad en fechas clave, pero ese respiro tiene los días contados.

Durante la temporada decembrina y de Año Nuevo, la Alcaldía de Bogotá decidió suspender la restricción los viernes 26 de diciembre de 2025 y 2 de enero de 2026, con el fin de facilitar la salida y el retorno de viajeros. En los demás días hábiles de diciembre y enero, el pico y placa se mantuvo vigente.



El alcalde Carlos Fernando Galán explicó que la decisión buscó reducir la congestión del tráfico en dos fines de semana de alta movilidad. “Esos dos viernes no va a haber pico y placa en Bogotá y eso va a garantizar que la gente se pueda mover durante esos dos fines de semana, el de Navidad y el de Año Nuevo”, afirmó.



¿Cuándo vuelve el pico y placa con normalidad en Bogotá?

Ahora, desde la Alcaldía mencionaron que el pico y placa retomará su funcionamiento habitual a partir del próximo lunes 5 de enero de 2026. Desde ese día, la medida volverá a aplicarse sin levantamientos ni flexibilizaciones, tal como opera regularmente en los días hábiles:



Para el lunes 5 de enero hay restricción en la movilidad para placas terminadas en: 6-7-8-9-0.

Asimismo, la norma regirá en el horario de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.



Primer pico y placa regional de 2026

Adicionalmente, las autoridades recordaron que el lunes festivo 8 de diciembre de 2025 y el lunes 12 de enero de 2026 rige el pico y placa regional, una medida que regula el ingreso de vehículos a la ciudad por los principales corredores, especialmente en los puentes festivos.