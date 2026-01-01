En vivo
Bogotá  / TransMilenio no sube $250, sino $350: el Distrito ya tiene listo el proyecto de decreto

TransMilenio no sube $250, sino $350: el Distrito ya tiene listo el proyecto de decreto

Está publicado para comentarios el proyecto de decreto con el que el pasaje de TransMilenio costará $3.500 para el 2026. El aumento está ligado al incremento del 23% del salario mínimo.

Sube el pasaje de TransMilenio.
Bogotanos tendrán que destinar más dinero para movilizarse en TransMilenio.
Foto: Alcaldía de Bogotá.
Por: Nicolás Rodríguez
|
Actualizado: 1 de ene, 2026

