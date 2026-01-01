TransMilenio no sube $250, sino $350: el Distrito ya tiene listo el proyecto de decreto

Arranca el 2026 y con eso se viene el alza en impuestos, salario y costos para el transporte público. Anteriormente, previo al cierre del 2025, en el Concejo de Bogotá se confirmó el incremento del 8,47% del pasaje de TransMilenio. Sin embargo, está publicado para comentarios un proyecto de decreto con el que el pasaje subiría a $3500, es decir, tendrá un aumento de $350.

“Artículo 475. Tarifa plena para el SITP. Fíjese la tarifa máxima del servicio de transporte masivo urbano de pasajeros en sus componentes troncal y zonal del Sistema Integrado de Transporte Público - SITP en TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL CORRIENTE ($3.550). Para fines tarifarios, los servicios zonales comprenden los de carácter urbano, complementario y especial.” Concluye el documento.

Así las cosas, según este documento, para este monto se tuvo en cuenta el aumento del salario mínimo del 23% que con el auxilio de transporte quedó en 2.000.000.

“La evolución de la inflación, salario mínimo, precios de combustibles y otros índices de precios e indicadores macroeconómicos ha influido sustancialmente en el ajuste de las tarifas de remuneración, y, por tanto, un aumento en los costos del Sistema.” Específica.



Por otro lado, el proyecto de decreto también contempla continuar mecanismo de transbordos, justificando que las tarifas de transbordo se mantendrán por dos transbordos realizados en un lapso de 125 minutos contados a partir de la última validación de la tarifa plena.

Sube el pasaje de TransMilenio. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Asimismo, en el decreto se contempla el sistema de abono de TransMiPass con el cual los usuarios pueden acceder al SITP con una recarga mensual de $160.000 que corresponde a 65 validaciones.

“Parágrafo 3. La recarga de que trata el presente artículo tiene vigencia de un mes, contado a partir de su primera validación en el SITP. Pasado ese tiempo, la recarga caducará sin derecho a devolución de dinero.” Mencionan

Este proyecto de decreto fue publicado la noche del 31 de diciembre de 2025 a las 12:56 p. m. y está disponible para comentarios hasta el próximo 7 de enero a la media noche. Y para que sea ley distrital, falta la firma del alcalde, Carlos Fernando Galán, de la Secretaría de Movilidad y la gerencia de TransMilenio.