Pequeñas y medianas empresas: así los impactará del incremento del salario mínimo

Pequeñas y medianas empresas: así los impactará del incremento del salario mínimo

El "salario mínimo vital" para 2026 fue fijado en dos millones de pesos, incluido el auxilio de transporte, y beneficiará a unos 2,3 millones de trabajadores, el 10 % de los asalariados del país.

