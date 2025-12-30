Pequeñas y medianas empresas: así los impactará del incremento del salario mínimo

La subida del 23,7 % del salario mínimo en Colombia, anunciada por el presidente Gustavo Petro, abrió este martes una discusión sobre los alcances de la medida, que los economistas consideran tendrá efectos negativos en la inflación y el gasto público, mientras los políticos la ven como una estrategia del Gobierno a las puertas de un año electoral.

El "salario mínimo vital" para 2026 fue fijado en dos millones de pesos, incluido el auxilio de transporte, y beneficiará a unos 2,3 millones de trabajadores, el 10 % de los asalariados del país.

Según Petro, esa cifra "se calculó no solo con base en indicadores como inflación y productividad sino en otros que permitieron un aumento más justo y con los que se garantizarán mejores condiciones de vida para los trabajadores y sus familias".

Sin embargo, se han multiplicado las críticas de quienes consideran exagerado el aumento porque al salario mínimo están indexados los aportes a la seguridad social, los copagos de la salud, entre otros, lo que acabará impactando en la inflación y corroyendo el ingreso de los trabajadores.



En diálogo con Mañanas Blu, varios empresarios de pequeñas y medianas empresas dieron su punto de vista sobre el incremento, que, los impacta directamente por cuenta de las prestaciones sociales a sus empleados y demás. Sectores como seguridad, servicios hoteleros, de conectividad y prestación de servicios domésticos, hablaron de su preocupación en cuanto a los incrementos que les afectará a partir del próximo año.



El impacto en la estructura de costos y el empleo formal

Para empresas con una alta dependencia de la mano de obra, como las de servicios domésticos y seguridad, el panorama es alarmante. Juan Sebastián Cadavid, CEO de Hogarú, explica que en su sector más del 90% de los costos corresponden a la nómina.

Con el nuevo incremento, proyectan que la brecha del 18% entre el aumento salarial y el IPC provocará un decrecimiento del 9 % en su operación, lo que resultará en la pérdida de al menos 72 empleos a partir de 2026.

Aunque los trabajadores formales verán un aumento en sus ingresos, la capacidad de las empresas para generar nuevas vacantes se verá severamente limitada.

Por otro lado, en el sector de la seguridad privada, el incremento ponderado de costos —que incluye el salario, la reducción de la jornada a 42 horas y los cambios en horas nocturnas— se estima en un 31,5%. Raquel Garavito, presidenta de FedeSeguridad, advierte que, debido a que las tarifas de vigilancia están reguladas, las empresas no pueden ofrecer descuentos y el costo se trasladará directamente a residencias, comercios y al Estado.

Esto aumenta el riesgo de que los usuarios opten por la informalidad, contratando "cuidanderos" no regulados, o aceleren la sustitución de personal por tecnología, aunque el país aún no esté plenamente preparado para ello.



Hotelería y microempresas: entre el aumento de precios y la insolvencia

El sector hotelero, que opera las 24 horas del día, enfrenta una "sinsalida". Amilcar Parra, gerente de una MiPyme familiar en Cúcuta, señala que el aumento del 23% se suma a una sobretasa de energía del 20% y a una ocupación hotelera que en regiones como Norte de Santander no supera el 40%. La medida inmediata será el aumento de tarifas para los huéspedes, lo cual podría desincentivar aún más el consumo y generar un "círculo vicioso" de inflación y altas tasas de interés.

Para las microempresas de tecnología y eventos, como To Connect, el impacto obligará a retroceder en la formalización laboral. Raúl Parra, su propietario, indicó que tras haber hecho el esfuerzo de pasar empleados a nómina, el incremento salarial y los costos por horas nocturnas lo obligarán a recortar los contratos fijos y regresar al modelo de prestación de servicios para poder sobrevivir en 2026.

En resumen, el incremento del salario mínimo actúa como una marejada imprevista para pequeños botes que ya navegaban con dificultad; mientras el gobierno busca mejorar el poder adquisitivo, las pymes advierten que el peso de la carga podría terminar por hundir la creación de empleo formal en el país.

