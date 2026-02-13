En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Inversiones forzosas
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de Risaralda, resultado del último sorteo hoy viernes 13 de febrero de 2026

Lotería de Risaralda, resultado del último sorteo hoy viernes 13 de febrero de 2026

Conozca los números de la suerte del sorteo más reciente de la Lotería de Risaralda. Repase aquí los ganadores de los premios Trébol de la Fortuna, Secos de Perla y Cosecha Millonaria.

Publicidad

Publicidad

Publicidad