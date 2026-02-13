Propuestas Leonardo Huerta: Recap - programa completo del 13 de febrero de 2026

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este viernes, 13 de febrero:
- El precandidato presidencial Leonardo Huerta habló sobre sus propuestas y su aspiración a la Presidencia.
- El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, confirmó que los empresarios asistirán a la mesa de concertación convocada por el Gobierno para discutir el nuevo decreto del salario mínimo
- La congresista Ángela Vergara denunció este viernes que su hijo Rafael Alfonso Vergara lleva 18 días detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en "condiciones inhumanas".
La Coronación de los Reyes, acto que marca oficialmente el inicio de la fiesta más importante de la ciudad, reunirá a destacadas figuras de la música y la cultura el próximo viernes 13 de febrero en el Estadio Romelio Martínez.