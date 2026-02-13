Lotería de Santander, resultados del último sorteo hoy viernes 13 de febrero de 2026

La Lotería de Santander realizó el sorteo número 5057 el viernes 13 de febrero de 2026 a las 11:00 p. m., con transmisión oficial a través del Canal TRO desde Bucaramanga. La jornada volvió a captar la atención de miles de apostadores en todo el país, gracias a su atractivo plan de premios y a la tradición que respalda a uno de los juegos de azar más reconocidos de Colombia.



Premio mayor – Sorteo 5057

El número ganador del premio mayor fue: Este billete se quedó con el premio principal, convirtiéndose en el gran protagonista de la noche.



Premios secos Lotería de Santander 5056

Además del premio mayor, el sorteo entregó una amplia lista de premios secos en diferentes categorías.

¿Cómo reclamar los premios?

Para cobrar cualquier premio es obligatorio presentar el billete original en buen estado y sin enmendaduras.



Premios superiores a $3 millones

Deben reclamarse directamente en las oficinas de la Lotería de Santander en Bucaramanga, donde se realiza la validación y el pago correspondiente.



Premios menores

Pueden cobrarse en agencias distribuidoras autorizadas o con el lotero donde fue adquirido el billete.



Descuentos de ley

Los premios están sujetos a retenciones obligatorias. Para montos superiores a 48 UVT (equivalentes a $2.390.352 en 2025), se aplican:

17 % de impuesto a ganadores, destinado a la Secretaría de Salud de Santander.

20 % de retención en la fuente.

La Lotería de Santander, con un premio mayor de hasta $6.500 millones y una amplia distribución de billetes en todo el país, continúa consolidándose como una de las loterías tradicionales con mayor respaldo y confianza entre los colombianos.