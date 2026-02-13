En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Unos 300 presos inician huelga de hambre en cárcel de Venezuela "por presunta tortura", según ONG

Unos 300 presos inician huelga de hambre en cárcel de Venezuela "por presunta tortura", según ONG

En una publicación en X, citando a familiares de los reclusos, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) indicó que los detenidos cantaron el himno nacional y "se negaron a recibir los alimentos".

huelga de hambre.jpg
Huelga de hambre en la cárcel conocida como Tocuyito, en el estado venezolano Carabobo (norte).
Foto: tomada de X, @danilerer.
Por: EFE
|
Actualizado: 13 de feb, 2026

