¿Cuántos pasajes de TransMilenio puede comprar con el auxilio de transporte 2026?

El anuncio del salario mínimo para el año 2026 ha generado un fuerte debate en el país. Tras la confirmación del presidente Gustavo Petro de un incremento del 23,7 %, el salario quedó establecido en $1.750.900, una cifra que abrió la discusión sobre los impactos que tendrá este ajuste en el bolsillo de los trabajadores y en los costos que subirán el próximo año.

En Bogotá, muchas de las dudas giran alrededor del transporte público. Para miles de trabajadores que dependen a diario de TransMilenio, el aumento del salario mínimo obliga a hacer cuentas frente al valor del pasaje y al papel que juega el auxilio de transporte, que en este escenario empieza a verse con algo más de alivio.



Cuántos pasajes puede combrar con el auxilio de transporte en 2026

Luego de que el Gobierno Nacional fijara el salario mínimo en $1.750.900, el auxilio de transporte también tuvo un ajuste. Para 2026, este subsidio quedó en $249.100, lo que lleva el ingreso total a $2.000.000 para quienes devengan hasta dos salarios mínimos.

Este auxilio está dirigido a cubrir, al menos parcialmente, los gastos de movilización hacia el lugar de trabajo. En una ciudad como Bogotá, donde TransMilenio es el principal medio de transporte para millones de personas, este monto representa un respiro frente a los costos diarios de desplazamiento.

Con el valor actual del pasaje, que es de $3.200, el cálculo es sencillo: con los $249.100 del auxilio se pueden adquirir cerca de 77 pasajes en la tarjeta TuLlave. Para quienes trabajan de lunes a sábado, esto equivale a unos 38 días y medio de trayectos sencillos, lo que permite cubrir el mes completo y dejar un pequeño margen adicional.



Bus de TransMilenio Foto: AFP

¿Cuánto subiría el pasaje de TransMilenio en 2026?

Por ahora, no se ha confirmado oficialmente cuánto costará el pasaje de TransMilenio en 2026. Sin embargo, desde la Alcaldía de Bogotá se ha mencionado que podría subir a $3.450. Según explicó la gerente de TransMilenio S.A., María Fernanda Ortiz, este ajuste respondería a la necesidad de cubrir los gastos de operación del sistema.

De concretarse ese aumento, el incremento sería del 7,8 %. Aun así, con el auxilio de transporte vigente para 2026, los trabajadores podrían comprar alrededor de 72 pasajes al mes, suficientes para cubrir 36 días de viajes de ida y regreso.

Este escenario también vuelve a poner sobre la mesa el debate de los colados. En Bogotá, muchos usuarios justifican la evasión del pago del pasaje argumentando que el salario no alcanza para cubrir el transporte. Sin embargo, con el nuevo salario mínimo y el ajuste al auxilio, el discurso empieza a dividir opiniones, especialmente entre quienes consideran que ahora sí existirían las condiciones para pagar el pasaje completo.

El nuevo salario mínimo y el auxilio de transporte comenzarán a regir desde el 1 de enero de 2026 y beneficiarán a cerca de 2,4 millones de trabajadores en todo el país, según cifras del DANE.