Trump contra Petro
Narcolancha en el Pacífico
Manifestaciones en Bogotá
Jhon Jáder Durán

Blu Radio  / Subsidio de transporte

Subsidio de transporte

  • Subsidio de transporte en Bogotá.
    Foto: Alcaldía de Bogotá, TransMilenio.
    Economía

    Definen fechas para reclamar subsidio de transporte en Bogotá: paso a paso para no perderlo

    La Secretaría de Educación anunció el inicio del tercer ciclo de pagos de 2025, estas son las fechas que debe tener en cuenta para no perder el susidio de transporte.

  • Así puede perder el auxilio de Transporte
    Así puede perder el auxilio de Transporte
    Foto: Freepik - @TransMilenio
    Economía

    Trabajadores se quedarían sin auxilio de transporte: por esto perderían el beneficio

    El auxilio de transporte representa para muchos trabajadores un alivio significativo en los gastos mensuales de los hogares colombianos.

  • Protesta estudiantes Barrancabermeja.jpg
    Blu Radio. Protesta estudiantes transporte escolar. Foto: Sindicato de Educadores de Santander
    Santanderes

    Estudiantes de Barrancabermeja marchan para exigir transporte escolar

    Por falta de transporte escolar, estudiantes deben recorrer largos trayectos desde la zona rural hasta el casco urbano de Barrancabermeja.

  • playas de san andres.jpeg
    Playas de San Andrés en Rose Cay.
    Vanessa Saldarriaga - Blu Radio
    Caribe

    Comerciantes y empresarios de San Andrés piden urgente implementación de exención de IVA en gasolina

    Las actividades comerciales en San Andrés presentaron una dramática caída en el último año, lo que ha generado una ola de desempleo.

  • SUBSIDIO DE TRANSPORTE ALCALDÍA.jpg
    Alcalde Alejandro Char junto a una de las beneficiadas de este estímulo de transporte que brinda la Alcaldía de Barranquilla a 3.100 estudiantes de educación superior de la ciudad.
    Alcaldía de Barranquilla
    Caribe

    Estudiantes de educación superior de Barranquilla reciben subsidio de transporte

    Los estudiantes beneficiados con el subsidio de transporte de la Alcaldía deBarranquilla tendrán la oportunidad de ahorrarse hasta el 40% del pasaje de 40 trayectos mensuales, de lunes a sábado.

  • FOTO TARJETA CON SUBSIDIO.jpg
    BLU Radio. Subsidio pasaje Metrolínea / Foto: Alcaldía de Bucaramanga
    Santanderes

    Más de 3.000 estudiantes de Bucaramanga se benefician del subsidio en el pasaje de Metrolínea

    El 16 y 17 de febrero se realizarán las jornadas de inscripción al subsidio de transporte en tres universidades de la capital santandereana.

  • FOTO CURITÍ ESTUDIANTES CAMIÓN.jfif
    BLU Radio. Estudiantes de Curití, Santander / FOTO: Suministrada
    Santanderes

    Denuncian que en camiones transportan a estudiantes que viven en veredas de Curití, Santander

    Gobernación de Santander anunció que Alcaldía debe garantizar la seguridad de los estudiantes.

  • Dinero salario billete en efectivo.foto blu radio
    Blu Radio
    Foto: BLU Radio
    Finanzas personales

    Se aproxima el pago de los intereses sobre cesantías: ¿cuánta plata le toca?

    Las empresas tienen hasta el próximo 31 de enero para realizar la consignación que se complementará con las cesantías del 2022.

  • 350994_Salario minimo / Foto : BLU Radio
    Salario minimo / Foto : BLU Radio
    Economía

    Muy cerca un acuerdo para el salario mínimo de 2022: sindicatos piden $1.125.000 con subsidio

    Trabajadores y sindicatos le están apostando a un incremento aproximado del 11 %, muy cerca de la propuesta de empresarios y Gobierno nacional.

  • dinero-plata-billetes-salario-foto-blu-radio.jpg
    Dinero.
    Foto referencia BLU Radio
    Economía

    Así quedaría el salario mínimo si se aumenta 10.07%, como lo propone el Gobierno

    Sería el mayor aumento en los últimos 40 años, según dijo el presidente Iván Duque.

