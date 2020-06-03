Blu Radio Subsidio de transporte
Subsidio de transporte
Definen fechas para reclamar subsidio de transporte en Bogotá: paso a paso para no perderlo
La Secretaría de Educación anunció el inicio del tercer ciclo de pagos de 2025, estas son las fechas que debe tener en cuenta para no perder el susidio de transporte.
Trabajadores se quedarían sin auxilio de transporte: por esto perderían el beneficio
El auxilio de transporte representa para muchos trabajadores un alivio significativo en los gastos mensuales de los hogares colombianos.
Estudiantes de Barrancabermeja marchan para exigir transporte escolar
Por falta de transporte escolar, estudiantes deben recorrer largos trayectos desde la zona rural hasta el casco urbano de Barrancabermeja.
Comerciantes y empresarios de San Andrés piden urgente implementación de exención de IVA en gasolina
Las actividades comerciales en San Andrés presentaron una dramática caída en el último año, lo que ha generado una ola de desempleo.
Estudiantes de educación superior de Barranquilla reciben subsidio de transporte
Los estudiantes beneficiados con el subsidio de transporte de la Alcaldía deBarranquilla tendrán la oportunidad de ahorrarse hasta el 40% del pasaje de 40 trayectos mensuales, de lunes a sábado.
Más de 3.000 estudiantes de Bucaramanga se benefician del subsidio en el pasaje de Metrolínea
El 16 y 17 de febrero se realizarán las jornadas de inscripción al subsidio de transporte en tres universidades de la capital santandereana.
Denuncian que en camiones transportan a estudiantes que viven en veredas de Curití, Santander
Gobernación de Santander anunció que Alcaldía debe garantizar la seguridad de los estudiantes.
Se aproxima el pago de los intereses sobre cesantías: ¿cuánta plata le toca?
Las empresas tienen hasta el próximo 31 de enero para realizar la consignación que se complementará con las cesantías del 2022.
Muy cerca un acuerdo para el salario mínimo de 2022: sindicatos piden $1.125.000 con subsidio
Trabajadores y sindicatos le están apostando a un incremento aproximado del 11 %, muy cerca de la propuesta de empresarios y Gobierno nacional.
Así quedaría el salario mínimo si se aumenta 10.07%, como lo propone el Gobierno
Sería el mayor aumento en los últimos 40 años, según dijo el presidente Iván Duque.