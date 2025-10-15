Trabajadores se quedarían sin auxilio de transporte: por esto perderían el beneficio

El auxilio de transporte es una ayuda económica que, aunque parezca pequeña, representa un alivio importante para miles de trabajadores colombianos que deben desplazarse a diario hasta sus lugares de trabajo. Sin embargo, este beneficio no aplica para todos. De hecho, algunos empleados podrían perderlo sin darse cuenta, ya sea por cambios en su salario, modalidad laboral o tipo de contrato.



¿Quiénes tienen derecho al auxilio de transporte?

En Colombia, este beneficio aplica para quienes ganan hasta dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, $2.847.000 en 2025. El monto establecido por el Gobierno Nacional para este año es de $200.000, lo que representa un incremento del 23,45 % frente al valor fijado en 2024.

El auxilio fue creado mediante la Ley 15 de 1959 y reglamentado por el Decreto 1258 del mismo año. Desde entonces, se actualiza anualmente junto con el salario mínimo como una forma de compensar los gastos de transporte público.

Para recibirlo, los trabajadores deben cumplir con los siguientes requisitos:



Ganar hasta dos salarios mínimos.

No recibir transporte directamente de la empresa.

Usar transporte público para llegar al trabajo.

Tener un contrato laboral vigente (sea de tiempo completo, parcial o con horarios rotativos).

Este apoyo busca que los empleados no destinen una parte excesiva de su salario a los desplazamientos y puedan equilibrar mejor sus gastos en vivienda, alimentación y servicios.

Bus de TransMilenio Foto: AFP

Trabajadores que pueden perder el auxilio de transporte

Así como existen condiciones para recibirlo, también hay situaciones en las que el beneficio puede perderse. Una de las principales es cuando el trabajador recibe un aumento salarial que supera los dos salarios mínimos legales vigentes.

El auxilio también se suspende de manera automática cuando la persona trabaja bajo la modalidad de teletrabajo o trabajo remoto, ya que no hay desplazamientos hacia la empresa. Lo mismo ocurre con los contratos por prestación de servicios, los trabajadores independientes, los practicantes o aquellos cuyo contrato haya sido suspendido temporalmente.

Publicidad

De acuerdo con el Ministerio de Justicia, a través de su herramienta LegalApp, si el empleador no realiza el pago del auxilio, el trabajador puede acudir a un inspector de trabajo para presentar una queja, solicitar asesoría o buscar una conciliación entre las partes.

Por ley, el empleador debe pagar el auxilio junto con el salario mensual, sin exceder los primeros diez días del mes siguiente, y registrar el pago en la nómina y en los comprobantes contables.



Auxilio de transporte: un apoyo que alivia el bolsillo

Aunque a veces se percibe como un valor menor, el auxilio de transporte puede aliviar significativamente los gastos mensuales de miles de hogares colombianos. Gracias a este beneficio, muchos trabajadores logran ahorrar dinero que destinan a otros aspectos esenciales de su vida cotidiana.

Por ahora, el Gobierno no ha anunciado en cuánto quedará este auxilio para 2026, pero algunos expertos anticipan un incremento entre el 40 % y el 45 %, lo que lo ubicaría entre $280.000 y $290.000. Otros, sin embargo, proyectan un aumento más moderado, cercano al 11 %, que lo dejaría alrededor de los $222.000.