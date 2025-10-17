Definen fechas para reclamar subsidio de transporte en Bogotá: paso a paso para no perderlo

Cada día, miles de niños y jóvenes recorren largos trayectos para llegar a sus colegios en Bogotá. Para muchos de ellos, el costo del transporte se vuelve una barrera que pone en riesgo su continuidad escolar. Por eso, desde hace varios años, la Secretaría de Educación del Distrito (SED) implementó el subsidio de transporte escolar, una ayuda económica que hoy se ha convertido en un apoyo esencial para las familias de bajos recursos.

Solo en lo corrido de este año, más de 19.000 estudiantes de colegios oficiales se han beneficiado de este programa, que busca garantizar que ningún alumno deje de asistir a clases por falta de dinero para el transporte.

Ahora, la SED anunció el inicio del tercer ciclo de pagos de 2025, con una inversión de $6.733 millones, dirigidos a quienes reciben el beneficio a través de los medios de pagos autorizados por el Distrito. De igual manera, indicó que el objetivo de esta ayuda es "asegurar el acceso y permanencia en el sistema educativo oficial, fortaleciendo la igualdad de oportunidades y el bienestar de la comunidad estudiantil".



Fechas para reclamar subsidio de transporte en Bogotá

Los beneficiarios deben tener en cuenta que el pago del subsidio de transporte se hace por medio de dos modalidades, DaviPlata y TuLlave. Las fechas estipuladas por la Secretaría de Educación son las siguientes:

Rutas de SITP Foto: @TransMilenio

Por DaviPlata : disponible hasta el 29 de octubre de 2025.

: disponible hasta el 29 de octubre de 2025. Por tarjeta TuLlave: recargas habilitadas del 7 al 21 de octubre de 2025 en taquillas de TransMilenio o SITP.

Además, es importante recordar que padres, madres o acudientes del beneficiario deben mantener actualizados los datos del estudiante en el Sistema integrado de Matrículas (Simat), especialmente datos como la cédula, nombre y número celular del acudiente responsable, ya que con estos la entidad envía las notificaciones del pago.



Paso a paso para redimir el subsidio de transporte

Si el pago llega por DaviPlata se debe seguir este proceso:



Esperar el mensaje de texto de confirmación en el número registrado.

Ingresar a la app o al sitio web.

Verificar el saldo disponible.

Retirar el dinero en cajeros Davivienda, oficinas o corresponsales.

Guardar el comprobante.

Si el pago llega por tarjeta TuLlave:



Una vez recibido el mensaje, acudir a una taquilla de TransMilenio o SITP.

Presentar la tarjeta TuLlave personalizada a nombre del estudiante.

Solicitar la activación del subsidio y confirmar el saldo antes de retirarse.

La SED también recordó a los beneficiarios que reciben el pago del subsidio por esta modalidad que "posteriormente se realizará un segundo abono que tendrá vigencia por los 15 días restantes, completando así los 30 días calendario. Las fechas del segundo abono serán informadas a partir al 21 de octubre".



Requisitos para ser acceder al subsidio de transporte escolar en Bogotá

Aquellos que desean acceder al subsidio de transporte escolar deben cumplir con estos requisitos estipulados por la entidad:

