En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Daniel Quintero
Carro bomba en Ecuador
Selección Colombia
Fin guerra en Gaza

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Cortes de luz del 16 al 18 de octubre en Bogotá, Chía, Zipaquirá y otros municipios

Cortes de luz del 16 al 18 de octubre en Bogotá, Chía, Zipaquirá y otros municipios

En algunos sectores los cortes de luz tendrán una duración de hasta 12 horas aproximadamente. Conozca al detalle barrios, direcciones y horarios de las interrupciones.

Cortes de luz
Foto: Enel Colombia, Freepik.
Por: Coralina Durán
|
Actualizado: 15 de oct, 2025

Semanalmente, Enel Colombia programa cortes de luz en Bogotá y Cundinamarca con el fin de ejecutar labores de mantenimiento en las redes eléctricas y garantizar el suministro continuo y de calidad a todos sus usuarios.

Le puede interesar:

  1. TransMilenio colados
    Advierten nuevo método para colarse
    Foto: X; @TransMilenio
    Bogotá

    Nada detiene a los colados: nuevos "paraderos" ponen en aprietos a TransMilenio

  2. Nueva calle 13 con Av. Américas
    Nueva calle 13 con Av. Américas
    Foto: Alcaldía de Bogotá
    Bogotá

    Así quedaría la obra de la intersección de la Calle 13: ¿Cuándo será entregada?

Dichos trabajos se llevarán a cabo en 12 localidades de la capital del país y cuatro municipios de Cundinamarca. De acuerdo con la compañía, los trabajos de sus funcionarios buscan minimizar afectaciones en el sistema eléctrico.

En algunos sectores los cortes de luz tendrán una duración de hasta 12 horas aproximadamente, por lo cual es primordial conocer con anterioridad dónde y cuándo se llevarán a cabo las interrupciones en el servicio.

Cortes de luz en Bogotá y Cundinamarca del 16 al 18 de octubre

Del 16 al 18 de octubre se programaron interrupciones en el servicio de luz, por lo cual miles de usuarios se quedarán sin servicio. A continuación, conozca al detalle lugares afectados, días y horarios:

Corte de la luz.
Corte de la luz.
Air-e.

Jueves 16 de octubre

LocalidadBarrios y direcciónHorario
Antonio NariñoCARRERA 33 A CARRERA 35 ENTRE CALLE 33 SUR A CALLE 35 SUR - BARRIO VILLA MAYOR ORIENTAL8:15 - 17:00
BosaCARRERA 92 A CARRERA 94 ENTRE CALLE 53 SUR A CALLE 55 SUR - BARRIO EL CORZO9:00 - 17:30
ChapineroCARRERA 12 A CARRERA 14 ENTRE CALLE 96 A CALLE 98 - BARRIO CHICO NORTE II8:00 - 17:00
ChapineroCARRERA 12 A CARRERA 16 ENTRE CALLE 84 A CALLE 87 - BARRIO LA CABRERA7:45 - 12:00
Ciudad BolívarCALLE 61 SUR A CALLE 63 SUR ENTRE CARRERA 73 A CARRERA 75 - BARRIO RINCÓN DE GALICIA8:45 - 17:00
KennedyCALLE 34 SUR A CALLE 36 SUR ENTRE CARRERA 77 A CARRERA 79 - BARRIO CIUDAD KENNEDY ORIENTAL7:00 - 12:00
KennedyCARRERA 67 A CARRERA 69 ENTRE CALLE 4 A CALLE 6 - BARRIO HIPOTECHO SUR13:00 - 17:00
KennedyCARRERA 82 A CARRERA 84 ENTRE CALLE 0 A CALLE 3 - BARRIO MARÍA PAZ6:45 - 12:45
San CristóbalCALLE 13 SUR A CALLE 15 SUR ENTRE CARRERA 21 ESTE A CARRERA 23 ESTE - BARRIO AGUAS CLARAS8:00 - 17:30
San CristóbalCALLE 40 SUR A CALLE 42 SUR ENTRE CARRERA 16 ESTE A CARRERA 18 ESTE - BARRIO ALTOS DEL ZIPA8:30 - 17:00
Santa FeCALLE 37 A CALLE 39 ENTRE CARRERA 12 A CARRERA 14 - BARRIO SAGRADO CORAZÓN8:30 - 16:00
SubaCALLE 103 A CALLE 107 ENTRE CARRERA 57 A CARRERA 60 - BARRIO PUENTE LARGO6:00 - 21:00
UsaquénCALLE 147 A CALLE 149 ENTRE CARRERA 15 A CARRERA 19 - BARRIO LAS MARGARITAS6:30 - 18:00
UsaquénCALLE 188 A CALLE 192 ENTRE CARRERA 7 A CARRERA 9 - BARRIO TIBABITA8:00 - 17:00
ChíaCARRERA 4 A CARRERA 6 ENTRE CALLE 11 A CALLE 13 8:15 - 10:15
ZipaquiráCARRERA 15 A CARRERA 17 ENTRE CALLE 9 A CALLE 11 9:00 - 17:00
MosqueraVEREDA BALSILLAS 7:30 - 17:00

Viernes 17 de octubre

Lea también:

  1. TransMilenio toma medidas con mal portados
    TransMilenio toma medidas con mal portados: ley permite multas
    Foto: X; @TransMilenio - Freepik
    Bogotá

    TransMilenio tomaría medidas contra los 'vivos': ley permite sanción por práctica común

LocalidadBarrios y direcciónHorario
BosaCALLE 64 SUR A CALLE 66 SUR ENTRE CARRERA 77 A CARRERA 80 - BARRIO JIMÉNEZ DE QUESADA7:15 - 17:15
Ciudad BolívarCARRERA 17 A CARRERA 19 ENTRE CALLE 68 SUR A CALLE 70 SUR - BARRIO BELLAVISTA LUCERO ALTO7:45 - 17:15
Ciudad BolívarCARRERA 17 A CARRERA 19 ENTRE CALLE 68 SUR A CALLE 70 SUR - BARRIO SAN RAFAEL7:45 - 17:15
KennedyCARRERA 71 A CARRERA 73 ENTRE CALLE 42 SUR A CALLE 44 SUR - BARRIO SANTA CATALINA7:00 - 16:00
Puente ArandaCARRERA 62 A CARRERA 64 ENTRE CALLE 15 A CALLE 17 - BARRIO CENTRO INDUSTRIAL8:30 - 17:00
San CristóbalCALLE 39 SUR A CALLE 41 SUR ENTRE CARRERA 5 ESTE A CARRERA 7 ESTE - BARRIO BELLAVISTA SUR8:00 - 17:030
San CristóbalCARRERA 2 ESTE A CARRERA 5 ESTE ENTRE CALLE 40 SUR A CALLE 42 SUR - BARRIO LA VICTORIA8:00 - 17:30
Santa FeCARRERA 4 ESTE A CARRERA 6 ESTE ENTRE CALLE 25 A CALLE 27 - BARRIO BOSQUE IZQUIERDO8:00 - 17:00
Santa FeCARRERA 0 A CARRERA 2 ENTRE CALLE 30 A CALLE 33 - BARRIO LA PERSEVERANCIA8:00 - 17:30
Santa FeCARRERA 3 A CARRERA 5 ENTRE CALLE 18 A CALLE 20 - BARRIO LAS NIEVES8:45 - 17:30
Santa FeCARRERA 2 ESTE A CARRERA 4 ESTE ENTRE CALLE 25 A CALLE 27 - BARRIO PARQUE NACIONAL ORIENTAL8:00 - 17:00
Santa FeCALLE 17 A CALLE 20 ENTRE CARRERA 3 A CARRERA 5 - BARRIO VERACRUZ8:45 - 17:30
SubaCALLE 128 A CALLE 131 ENTRE CARRERA 45 A CARRERA 50 - BARRIO PRADO VERANIEGO20:00 - 23:59
UsaquénCARRERA 0 A CARRERA 2 ENTRE CALLE 161 A CALLE 163 - BARRIO BARRANCAS ORIENTAL RURAL8:00 - 17:30
UsaquénCARRERA 3 ESTE A CARRERA 6 ESTE ENTRE CALLE 161 A CALLE 163 - BARRIO SANTA CECILIA PUENTE NORTE8:00 - 17:30
UsaquénCARRERA 6 A CARRERA 8 ENTRE CALLE 217 A CALLE 226 - BARRIO TORCA RURAL II19:00 - 23:59
UsmeCALLE 55 SUR A CALLE 57 SUR ENTRE CARRERA 3 A CARRERA 5 - BARRIO DANUBIO12:00 - 14:00
UsmeCALLE 58 SUR A CALLE 60 SUR ENTRE CARRERA 1 ESTE A CARRERA 3 ESTE - BARRIO LA FISCALA NORTE8:30 - 11:00
ChíaCALLE 15 A CALLE 17 ENTRE CARRERA 0 A CARRERA 2 9:00 - 16:00
ChíaVEREDA FUSCA 8:45 - 16:00

Sábado 18 de octubre

LocalidadBarrios y direcciónHorario
Ciudad BolívarCALLE 69 SUR A CALLE 71 SUR ENTRE CARRERA 18 A CARRERA 20 - BARRIO VILLAS EL DIAMANTE8:00 - 11:00
FontibónCARRERA 98 A CARRERA 100 ENTRE CALLE 24 A CALLE 26 - BARRIO SAN JOSE DE FONTIBÓN8:00 - 17:00
KennedyCARRERA 68 A CARRERA 70 ENTRE CALLE 30 SUR A CALLE 32 SUR - BARRIO PROVIVIENDA7:30 - 16:30
SubaCALLE 128 A CALLE 131 ENTRE CARRERA 45 A CARRERA 50 - BARRIO PRADO VERANIEGO0:00 - 6:00
UsaquénCARRERA 6 A CARRERA 8 ENTRE CALLE 217 A CALLE 226 - BARRIO TORCA RURAL II0:00 - 6:00
ChíaSECTOR BOJACÁ8:30 - 16:00
FunzaSECTOR EL RANCHO, CALLE 26 A CALLE 28 ENTRE CARRERA 6 A CARRERA 8 - MUNICIPIO DE FUNZA7:00 - 18:00
FunzaVEREDA EL HATO - MUNICIPIO DE FUNZA7:00 - 18:00
ZipaquiráCARRERA 16 A CARRERA 18 ENTRE CALLE 9 A CALLE 11 - MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ9:00 - 18:00

Recomendaciones para los usuarios

Enel Colombia recordó a los usuarios que para la ejecución de los trabajos de mantenimiento, en algunas ocasiones, los funcionarios deben ingresar a los edificios y condominios, por ello la empresa expresó: "Agradecemos su colaboración y entendemos su preocupación, por eso nuestros trabajadores están tomando todas las medidas de seguridad y prevención".

Para verificar la identidad de los trabajadores, el usuario puede comunicarse al 601 5115115 o a la línea telefónica empresarial 601 5801000 en Bogotá o en Cundinamarca.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Cortes de luz

Enel - Codensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad