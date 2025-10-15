Cortes de luz del 16 al 18 de octubre en Bogotá, Chía, Zipaquirá y otros municipios

Semanalmente, Enel Colombia programa cortes de luz en Bogotá y Cundinamarca con el fin de ejecutar labores de mantenimiento en las redes eléctricas y garantizar el suministro continuo y de calidad a todos sus usuarios.
Dichos trabajos se llevarán a cabo en 12 localidades de la capital del país y cuatro municipios de Cundinamarca. De acuerdo con la compañía, los trabajos de sus funcionarios buscan minimizar afectaciones en el sistema eléctrico.
En algunos sectores los cortes de luz tendrán una duración de hasta 12 horas aproximadamente, por lo cual es primordial conocer con anterioridad dónde y cuándo se llevarán a cabo las interrupciones en el servicio.
Cortes de luz en Bogotá y Cundinamarca del 16 al 18 de octubre
Del 16 al 18 de octubre se programaron interrupciones en el servicio de luz, por lo cual miles de usuarios se quedarán sin servicio. A continuación, conozca al detalle lugares afectados, días y horarios:
Jueves 16 de octubre
|Localidad
|Barrios y dirección
|Horario
|Antonio Nariño
|CARRERA 33 A CARRERA 35 ENTRE CALLE 33 SUR A CALLE 35 SUR - BARRIO VILLA MAYOR ORIENTAL
|8:15 - 17:00
|Bosa
|CARRERA 92 A CARRERA 94 ENTRE CALLE 53 SUR A CALLE 55 SUR - BARRIO EL CORZO
|9:00 - 17:30
|Chapinero
|CARRERA 12 A CARRERA 14 ENTRE CALLE 96 A CALLE 98 - BARRIO CHICO NORTE II
|8:00 - 17:00
|Chapinero
|CARRERA 12 A CARRERA 16 ENTRE CALLE 84 A CALLE 87 - BARRIO LA CABRERA
|7:45 - 12:00
|Ciudad Bolívar
|CALLE 61 SUR A CALLE 63 SUR ENTRE CARRERA 73 A CARRERA 75 - BARRIO RINCÓN DE GALICIA
|8:45 - 17:00
|Kennedy
|CALLE 34 SUR A CALLE 36 SUR ENTRE CARRERA 77 A CARRERA 79 - BARRIO CIUDAD KENNEDY ORIENTAL
|7:00 - 12:00
|Kennedy
|CARRERA 67 A CARRERA 69 ENTRE CALLE 4 A CALLE 6 - BARRIO HIPOTECHO SUR
|13:00 - 17:00
|Kennedy
|CARRERA 82 A CARRERA 84 ENTRE CALLE 0 A CALLE 3 - BARRIO MARÍA PAZ
|6:45 - 12:45
|San Cristóbal
|CALLE 13 SUR A CALLE 15 SUR ENTRE CARRERA 21 ESTE A CARRERA 23 ESTE - BARRIO AGUAS CLARAS
|8:00 - 17:30
|San Cristóbal
|CALLE 40 SUR A CALLE 42 SUR ENTRE CARRERA 16 ESTE A CARRERA 18 ESTE - BARRIO ALTOS DEL ZIPA
|8:30 - 17:00
|Santa Fe
|CALLE 37 A CALLE 39 ENTRE CARRERA 12 A CARRERA 14 - BARRIO SAGRADO CORAZÓN
|8:30 - 16:00
|Suba
|CALLE 103 A CALLE 107 ENTRE CARRERA 57 A CARRERA 60 - BARRIO PUENTE LARGO
|6:00 - 21:00
|Usaquén
|CALLE 147 A CALLE 149 ENTRE CARRERA 15 A CARRERA 19 - BARRIO LAS MARGARITAS
|6:30 - 18:00
|Usaquén
|CALLE 188 A CALLE 192 ENTRE CARRERA 7 A CARRERA 9 - BARRIO TIBABITA
|8:00 - 17:00
|Chía
|CARRERA 4 A CARRERA 6 ENTRE CALLE 11 A CALLE 13
|8:15 - 10:15
|Zipaquirá
|CARRERA 15 A CARRERA 17 ENTRE CALLE 9 A CALLE 11
|9:00 - 17:00
|Mosquera
|VEREDA BALSILLAS
|7:30 - 17:00
Viernes 17 de octubre
|Localidad
|Barrios y dirección
|Horario
|Bosa
|CALLE 64 SUR A CALLE 66 SUR ENTRE CARRERA 77 A CARRERA 80 - BARRIO JIMÉNEZ DE QUESADA
|7:15 - 17:15
|Ciudad Bolívar
|CARRERA 17 A CARRERA 19 ENTRE CALLE 68 SUR A CALLE 70 SUR - BARRIO BELLAVISTA LUCERO ALTO
|7:45 - 17:15
|Ciudad Bolívar
|CARRERA 17 A CARRERA 19 ENTRE CALLE 68 SUR A CALLE 70 SUR - BARRIO SAN RAFAEL
|7:45 - 17:15
|Kennedy
|CARRERA 71 A CARRERA 73 ENTRE CALLE 42 SUR A CALLE 44 SUR - BARRIO SANTA CATALINA
|7:00 - 16:00
|Puente Aranda
|CARRERA 62 A CARRERA 64 ENTRE CALLE 15 A CALLE 17 - BARRIO CENTRO INDUSTRIAL
|8:30 - 17:00
|San Cristóbal
|CALLE 39 SUR A CALLE 41 SUR ENTRE CARRERA 5 ESTE A CARRERA 7 ESTE - BARRIO BELLAVISTA SUR
|8:00 - 17:030
|San Cristóbal
|CARRERA 2 ESTE A CARRERA 5 ESTE ENTRE CALLE 40 SUR A CALLE 42 SUR - BARRIO LA VICTORIA
|8:00 - 17:30
|Santa Fe
|CARRERA 4 ESTE A CARRERA 6 ESTE ENTRE CALLE 25 A CALLE 27 - BARRIO BOSQUE IZQUIERDO
|8:00 - 17:00
|Santa Fe
|CARRERA 0 A CARRERA 2 ENTRE CALLE 30 A CALLE 33 - BARRIO LA PERSEVERANCIA
|8:00 - 17:30
|Santa Fe
|CARRERA 3 A CARRERA 5 ENTRE CALLE 18 A CALLE 20 - BARRIO LAS NIEVES
|8:45 - 17:30
|Santa Fe
|CARRERA 2 ESTE A CARRERA 4 ESTE ENTRE CALLE 25 A CALLE 27 - BARRIO PARQUE NACIONAL ORIENTAL
|8:00 - 17:00
|Santa Fe
|CALLE 17 A CALLE 20 ENTRE CARRERA 3 A CARRERA 5 - BARRIO VERACRUZ
|8:45 - 17:30
|Suba
|CALLE 128 A CALLE 131 ENTRE CARRERA 45 A CARRERA 50 - BARRIO PRADO VERANIEGO
|20:00 - 23:59
|Usaquén
|CARRERA 0 A CARRERA 2 ENTRE CALLE 161 A CALLE 163 - BARRIO BARRANCAS ORIENTAL RURAL
|8:00 - 17:30
|Usaquén
|CARRERA 3 ESTE A CARRERA 6 ESTE ENTRE CALLE 161 A CALLE 163 - BARRIO SANTA CECILIA PUENTE NORTE
|8:00 - 17:30
|Usaquén
|CARRERA 6 A CARRERA 8 ENTRE CALLE 217 A CALLE 226 - BARRIO TORCA RURAL II
|19:00 - 23:59
|Usme
|CALLE 55 SUR A CALLE 57 SUR ENTRE CARRERA 3 A CARRERA 5 - BARRIO DANUBIO
|12:00 - 14:00
|Usme
|CALLE 58 SUR A CALLE 60 SUR ENTRE CARRERA 1 ESTE A CARRERA 3 ESTE - BARRIO LA FISCALA NORTE
|8:30 - 11:00
|Chía
|CALLE 15 A CALLE 17 ENTRE CARRERA 0 A CARRERA 2
|9:00 - 16:00
|Chía
|VEREDA FUSCA
|8:45 - 16:00
Sábado 18 de octubre
|Localidad
|Barrios y dirección
|Horario
|Ciudad Bolívar
|CALLE 69 SUR A CALLE 71 SUR ENTRE CARRERA 18 A CARRERA 20 - BARRIO VILLAS EL DIAMANTE
|8:00 - 11:00
|Fontibón
|CARRERA 98 A CARRERA 100 ENTRE CALLE 24 A CALLE 26 - BARRIO SAN JOSE DE FONTIBÓN
|8:00 - 17:00
|Kennedy
|CARRERA 68 A CARRERA 70 ENTRE CALLE 30 SUR A CALLE 32 SUR - BARRIO PROVIVIENDA
|7:30 - 16:30
|Suba
|CALLE 128 A CALLE 131 ENTRE CARRERA 45 A CARRERA 50 - BARRIO PRADO VERANIEGO
|0:00 - 6:00
|Usaquén
|CARRERA 6 A CARRERA 8 ENTRE CALLE 217 A CALLE 226 - BARRIO TORCA RURAL II
|0:00 - 6:00
|Chía
|SECTOR BOJACÁ
|8:30 - 16:00
|Funza
|SECTOR EL RANCHO, CALLE 26 A CALLE 28 ENTRE CARRERA 6 A CARRERA 8 - MUNICIPIO DE FUNZA
|7:00 - 18:00
|Funza
|VEREDA EL HATO - MUNICIPIO DE FUNZA
|7:00 - 18:00
|Zipaquirá
|CARRERA 16 A CARRERA 18 ENTRE CALLE 9 A CALLE 11 - MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ
|9:00 - 18:00
Recomendaciones para los usuarios
Enel Colombia recordó a los usuarios que para la ejecución de los trabajos de mantenimiento, en algunas ocasiones, los funcionarios deben ingresar a los edificios y condominios, por ello la empresa expresó: "Agradecemos su colaboración y entendemos su preocupación, por eso nuestros trabajadores están tomando todas las medidas de seguridad y prevención".
Para verificar la identidad de los trabajadores, el usuario puede comunicarse al 601 5115115 o a la línea telefónica empresarial 601 5801000 en Bogotá o en Cundinamarca.