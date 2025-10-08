TransMilenio tomaría medidas contra los 'vivos': ley permite sanción por práctica común

En Bogotá, el transporte público suele ser motivo de estrés para miles de ciudadanos, especialmente el sistema TransMilenio, donde la congestión, los trancones y el comportamiento de algunos usuarios hacen que el viaje diario sea una tarea complicada. Sin embargo, muchas de estas actitudes, además de generar incomodidad, pueden constituir infracciones legales.

Desde la implementación de la Ley 1801 de 2016, conocida como el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se establecieron sanciones para quienes afecten la convivencia en el transporte público, incluidas las operaciones del sistema TransMilenio. Esta norma regula cómo deben comportarse los ciudadanos en espacios compartidos, como buses y estaciones, priorizando el respeto y la buena conducta como base de una movilidad segura.



¿TransMilenio puede multar por bloquear el paso?

El artículo 146 del Código de Policía regula los comportamientos dentro de los sistemas de transporte público. Según este, obstruir el ingreso o la salida de los pasajeros puede ser motivo de sanción. Esto incluye impedir el paso a personas con prioridad, como mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad o quienes viajan con niños.

Aunque estas conductas suelen verse como cotidianas, la ley las considera una falta de respeto a la convivencia. Por eso, la Policía Metropolitana de Bogotá está facultada para imponer sanciones económicas conocidas como multa general tipo 1, equivalente a dos salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir, $94.900 en 2025. Estas sanciones suelen aplicarse principalmente en estaciones o portales donde se presentan aglomeraciones.

No obstante, la norma también permite que el infractor sustituya el pago de la multa si participa en programas pedagógicos o comunitarios, enfocados en promover la buena convivencia ciudadana.



Aglomeración en Portal Américas Foto: X; @TransMilenio

Qué dice la ley y cómo evitar las multas

El artículo 180 del Código de Policía establece que quienes reciban comparendos tipo 1 o tipo 2 pueden solicitar, dentro de los cinco días hábiles siguientes, sustituir el pago de la sanción por su participación en un programa pedagógico de convivencia. Esta medida busca que los ciudadanos comprendan la importancia del respeto y del cumplimiento de las normas dentro del transporte público.

Entre las conductas que pueden generar sanciones en TransMilenio, el Metro de Medellín o cualquier otro sistema masivo están:



Bloquear las puertas durante el ingreso o salida de pasajeros.

Empujar o impedir el paso a personas con movilidad reducida.

Ocupar zonas destinadas a mujeres embarazadas o adultos mayores.

Generar disturbios o aglomeraciones que interrumpan el flujo del servicio.

Las autoridades aseguran que el objetivo de estas medidas no es castigar, sino fomentar el respeto entre los usuarios. TransMilenio moviliza más de cuatro millones de personas al día, por lo que mantener el orden y la convivencia es clave para garantizar un transporte eficiente y seguro para todos.