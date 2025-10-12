Así quedaría la obra de la intersección de la Calle 13: ¿Cuándo será entregada?

Bogotá continúa avanzando en la transformación de su infraestructura vial. La implosión de los cuatro puntos en Puente Aranda, realizada este domingo 12 de octubre, marcó el inicio de una nueva etapa en la movilidad de la capital y dio paso a uno de los proyectos más ambiciosos del Distrito: la construcción de la nueva intersección entre la Calle 13 y la Avenida de las Américas.

El proyecto, liderado por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Alcaldía Mayor, busca mejorar la movilidad en el occidente de la ciudad, una de las zonas más congestionadas y estratégicas para el transporte de carga y pasajeros. La obra incluirá varios niveles de circulación, nuevas glorietas y una infraestructura moderna que integrará los servicios de TransMilenio con el tráfico mixto.

Así será al nueva intersección de la Calle 13 Foto: Alcaldía de Bogotá

¿Cuándo estará lista la intersección de la Calle 13 con Américas?

Según lo informado por el alcalde Carlos Fernando Galán, la obra se desarrollará por etapas y estará completamente finalizada en el primer semestre de 2028.



Primer nivel: contará con una glorieta para tráfico mixto de aproximadamente 200 metros de diámetro, cuya ejecución se extenderá durante 2026.

contará con una glorieta para tráfico mixto de aproximadamente 200 metros de diámetro, cuya ejecución se extenderá durante 2026. Segundo nivel: incluirá una glorieta elevada exclusiva para TransMilenio, con dos carriles y un diámetro de 100 metros, prevista para 2027.

incluirá una glorieta elevada exclusiva para TransMilenio, con dos carriles y un diámetro de 100 metros, prevista para 2027. Puentes adicionales: se construirán dos nuevos pasos que permitirán el flujo continuo entre la Calle 13 y la Avenida de las Américas, también con entrega estimada para el segundo semestre de 2027.

El alcalde confirmó además que la movilidad en la zona se restablecerá gradualmente: el paso para los buses de TransMilenio se habilitará este domingo a las 2:00 p. m., mientras que el tránsito mixto podrá circular desde el martes 15 de octubre a las 4:00 a. m.



El proceso de remoción de escombros tomará alrededor de dos meses. Posteriormente, en noviembre, comenzarán las labores de pilotaje y traslado de redes. En total, participan 25 entidades distritales para garantizar que las obras avancen sin afectar la operación normal de la ciudad.

Glorieta en la nueva Calle 13 Foto: Alcaldía de Bogotá

Así será la obra de la intersección de la Calle 13

La intervención hace parte del megaproyecto que busca modernizar por completo la Calle 13, también conocida como Avenida Centenario. De acuerdo con el IDU, esta es la principal vía de carga del occidente de Bogotá y conecta la capital con municipios como Mosquera, Funza y Madrid.

El Distrito intervendrá 11,4 kilómetros de vía, desde Puente Aranda hasta el límite occidental de Bogotá. La ampliación incluirá carriles exclusivos para TransMilenio, zonas verdes, ciclorrutas y pasos peatonales seguros.

El proyecto se divide en varios lotes: dos ya se encuentran en fase de preconstrucción y los demás en etapa de estructuración, con adjudicación prevista para 2025.

Finalmente, Galán destacó el componente ambiental de la obra: “Se trasladaron más de 170 árboles y el nuevo proyecto tendrá más de 700 sembrados”, aseguró. El mandatario subrayó que el propósito es combinar el desarrollo urbano con la sostenibilidad, en una de las obras viales más importantes que tendrá Bogotá en los próximos años.