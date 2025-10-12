Así fue la implosión de los puentes de Las Américas con calle 13 de Bogotá: quedó en video

En medio de la expectativa ciudadana y bajo estrictas medidas de seguridad, Bogotá vivió este domingo 12 de octubre un hecho histórico: la implosión controlada de los antiguos puentes vehiculares ubicados en la intersección de la calle 13 con la avenida de Las Américas, en la localidad de Puente Aranda.

El evento, que quedó registrado en video, marca oficialmente el inicio de una de las megaobras más ambiciosas del occidente de la capital, que transformará por completo la movilidad en el corredor de la calle 13.



Así se vivió la implosión de los puentes en Las Américas

Desde la madrugada, el Distrito desplegó un amplio operativo de seguridad y logística con cierres viales y presencia de equipos de emergencia. Las autoridades recomendaron evitar el paso por la zona durante toda la jornada, ya que la circulación vehicular y peatonal permanecerá restringida mientras se adelanta la limpieza del área.

A las 9:45 a. m. se escucharon las alarmas que advertían a los residentes del sector que faltaban 15 minutos para la detonación. Aunque se presentó una leve demora por ajustes técnicos, finalmente, en tan solo 12 segundos, las estructuras que durante décadas unieron el occidente con el centro de la ciudad fueron reducidas a escombros.



Video del momento exacto de la implosión

De acuerdo con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la implosión se realizó de manera segura y controlada, sin afectaciones a edificaciones cercanas. El procedimiento siguió todos los protocolos de ingeniería y seguridad industrial establecidos para este tipo de demoliciones.



Así será el retiro del material

El IDU informó que el proceso de limpieza y aprovechamiento del material se extenderá durante aproximadamente dos meses. En total, se retirarán 7.900 metros cúbicos de residuos de construcción y demolición, los cuales serán reutilizados en la misma obra como parte del compromiso ambiental del Distrito.



Las labores incluirán:



Clasificación del material aprovechable.

Transporte controlado de residuos hacia puntos de acopio.

Reutilización en bases, sub-bases y rellenos técnicos del nuevo proyecto vial.

La nueva megaestructura de tres niveles

Con la demolición de los antiguos puentes comienza oficialmente la construcción de una intersección de tres niveles, diseñada para eliminar los semáforos y garantizar una movilidad más fluida en uno de los puntos más congestionados de la ciudad. El proyecto contempla:



Primer nivel: una rotonda subterránea de 200 metros que facilitará el tránsito local. Segundo nivel: exclusivo para el sistema TransMilenio, con una glorieta especial para la operación de los articulados. Tercer nivel: dos puentes elevados e independientes que conectarán la avenida de Las Américas, permitiendo una circulación continua sin interrupciones.

Demolerán importante puente en Puente Aranda // Foto: IDU

Fechas de entrega y beneficios esperados

Las obras se desarrollarán por fases. Según el IDU:



El segundo nivel y los puentes elevados estarán listos en 2027.

La entrega total del proyecto, incluyendo espacios públicos, accesos peatonales y ciclorrutas, está prevista para el primer semestre de 2028.

Con esta intervención, el Distrito busca modernizar el occidente de Bogotá, reducir los tiempos de desplazamiento entre Kennedy, Fontibón, la zona industrial y el centro, y mejorar la conexión con los principales corredores de la capital.

“Es un momento histórico para la ciudad. Este es el primer paso hacia una Bogotá más conectada y moderna”, aseguró un portavoz del IDU tras la implosión.

El video del operativo, que ya circula en redes sociales, muestra el instante preciso en que los puentes se desploman en perfecta sincronía, levantando una nube de polvo que simboliza el fin de una era y el comienzo de una nueva etapa en la movilidad bogotana.