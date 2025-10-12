Vea EN VIVO la implosión de los puentes de las Américas con calle 13 en Bogotá

Bogotá vive este domingo 12 de octubre un momento histórico para su infraestructura vial. En un procedimiento que durará apenas 11 segundos, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) ejecuta la implosión de cuatro puentes en el sector de Puente Aranda, en la intersección de la carrera 50 con la calle 13 y la avenida de las Américas.

Esta demolición marca el inicio oficial de una de las megaobras más ambiciosas en la capital: la construcción de una estructura vial de tres niveles que transformará la movilidad en el occidente de la ciudad.

El operativo inició desde la madrugada con cierres viales y un amplio despliegue de seguridad. Las autoridades distritales pidieron a los ciudadanos evitar transitar por la zona, ya que durante la implosión y posterior limpieza se mantendrá restringido el paso vehicular y peatonal.



Este es el video en vivo de la implosión de los puentes:

Una implosión que ahorra un año de trabajo

El director del IDU, Orlando Molano, explicó que la decisión de usar implosión controlada no fue improvisada, sino una medida técnica para optimizar tiempos. “¿Por qué se hace una implosión? Porque nos ahorramos un año de trabajo. Pasamos de 12 meses a mes y medio. La implosión va a durar 11 segundos”, señaló.



Molano agregó que los puentes actuales ya no eran funcionales debido a su geometría y antigüedad, por lo que era necesario reemplazarlos con una infraestructura moderna que respondiera a las nuevas necesidades de movilidad de Bogotá.



Así será la nueva megaestructura de tres niveles

El proyecto contempla la construcción de una intersección de tres pisos, diseñada para eliminar los semáforos en la zona y garantizar una circulación más fluida:



En el primer nivel se construirá una rotonda completa de 200 metros para el tráfico local.

El segundo nivel será exclusivo para el sistema TransMilenio, con una glorieta especial para su operación.

con una glorieta especial para su operación. El tercer nivel conectará directamente la avenida de las Américas, con dos puentes elevados e independientes, que permitirán una movilidad continua sin interrupciones.

El IDU confirmó que las obras se desarrollarán por fases. El segundo nivel y los puentes estarán listos en 2027, mientras que en el primer semestre de 2028 se entregará la totalidad del proyecto, incluyendo los espacios públicos y accesos peatonales.

Con esta intervención, el Distrito busca modernizar una de las zonas más congestionadas de la capital y reducir considerablemente los tiempos de desplazamiento entre Kennedy, Fontibón, la zona industrial y el centro de Bogotá. La implosión de hoy no solo marca el fin de una era para los antiguos puentes, sino el comienzo de una nueva etapa en la movilidad bogotana.