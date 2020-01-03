Momentos de tensión vivió una mujer y varios habitantes este viernes en Bogotá, luego de que un hombre la amenazara con un arma blanca por tratar de robarla.El hecho ocurrió en la localidad de Puente Aranda en la Av. Cr 68 con Cl 17; allí el sujeto la amenazó con cuchillo y prácticamente la secuestró en plena vía pública.Las autoridades indicaron que el incidente ocurrió sobre las 4:00 p. m.; al parecer, el sujeto trató de robar a la víctima que pasaba por el lugar, pero resultó acorralado por la comunidad y la Policía.¿Cómo ocurrió el hecho?Un reporte de la Policía indica que los vecinos clamaron ayuda, pues el hombre la sujetaba del cuello con un brazo mientras con el otro la amenazaba con un cuchillo de gran tamaño.De acuerdo con el informe, minutos antes el sujeto trató de robarla en un paradero del SITP de la zona; en ese momento la comunidad se percató e informó a la Policía, quienes reaccionaron rápidamente.El hombre se sintió atrapado, por lo que decidió retener a la mujer ante la vista de todos. La multitud comenzó a crecer; incluso algunos grabaron el hecho con sus teléfonos.Tras varios minutos de angustia, las autoridades actuaron y lograron reducir al sujeto, quien fue capturado para ser judicializado. La víctima resultó ilesa.