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Bucaramanga ofrece sus cuerpos de socorro para atender emergencia por terremoto

Bucaramanga puso a disposición sus cuerpos de socorro y equipos para apoyar la atención de la emergencia causada por el terremoto en Cali y el Eje Cafetero.

Camión Bomberos Bucaramanga.
Camión Bomberos Bucaramanga.
Foto: suministrada.
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 10 de ago, 2026

Ante la emergencia provocada por el fuerte terremoto de 7.4 de intensidad que sacudió y afectó a Cali y varias zonas del Eje Cafetero, Bucaramanga manifestó su disposición para enviar apoyo humano y logístico a las regiones que lo requieran.

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, aseguró que los organismos de socorro de la ciudad están preparados para desplazarse y atender las necesidades que puedan surgir en las zonas afectadas. Señaló que la ciudad cuenta actualmente con vehículos y equipos de dotación nueva, lo que permitiría fortalecer una eventual respuesta ante la emergencia.

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“Todos los apoyos que se requieran por parte de las diferentes ciudades, Bucaramanga va a estar totalmente dispuesta para poder apoyarlos”, afirmó el mandatario.

Portilla insistió en que este tipo de situaciones requieren coordinación y solidaridad entre las regiones, especialmente durante las primeras horas de atención, cuando se busca establecer la magnitud de los daños y priorizar las labores de búsqueda, rescate y asistencia a las comunidades afectadas.

El alcalde señaló que Bucaramanga mantiene disponibles sus capacidades operativas para atender un eventual llamado de las autoridades nacionales o territoriales.

Por ahora, la ciudad permanece atenta a los requerimientos que puedan realizar los organismos de gestión del riesgo y las autoridades de las zonas afectadas, mientras se consolida el balance de la emergencia.

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De acuerdo con el reporte entregado por Eduard Sánchez, director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, hasta el momento no se han reportado afectaciones significativas en el departamento como consecuencia del movimiento telúrico.

“En el departamento de Santander no se nos reporta afectaciones significativas”, señaló Sánchez, quien explicó que los organismos de emergencia sí han recibido reportes relacionados con algunos daños menores en edificaciones.

Entre las situaciones identificadas se encuentran afectaciones en algunas fachadas y la caída de objetos que se encontraban adheridos a las paredes, como consecuencia de la fuerza del movimiento sísmico.

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