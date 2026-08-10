Así cayó el agua de piscinas de edificios altos en Bucaramanga durante fuerte sismo: vídeo

Un fuerte sismo sacudió a Colombia durante la mañana de este lunes 10 de agosto y generó momentos de angustia en diferentes regiones del país. El Servicio Geológico Colombiano actualizó la magnitud del movimiento telúrico a 7,4, con epicentro en inmediaciones del municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y una profundidad cercana a los 96 kilómetros.

El movimiento se registró hacia las 7:34 de la mañana y fue sentido con fuerza en ciudades como Cali, Pereira, Manizales, Armenia, Bogotá, Medellín y Bucaramanga.

En varias ciudades del país se ordenaron evacuaciones preventivas de edificaciones mientras los organismos de socorro verificaban posibles afectaciones estructurales. Reportes preliminares daban cuenta de daños en algunas construcciones, especialmente en el Eje Cafetero y el suroccidente colombiano.

El sismo también sorprendió a Bucaramanga



En Bucaramanga, el movimiento telúrico generó temor entre ciudadanos que se encontraban en edificios de diferentes sectores de la ciudad. De manera preventiva, varias personas fueron evacuadas y permanecieron durante algunos minutos en las calles mientras se realizaban verificaciones.

Uno de los efectos más llamativos quedó registrado en inmediaciones de la carrera 27, donde el movimiento provocó el desplazamiento violento del agua de piscinas ubicadas en edificios altos. El agua alcanzó a desbordarse por los bordes de las estructuras y cayó hacia el exterior, generando sorpresa entre quienes se encontraban en la zona.

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El fenómeno se explica por el movimiento oscilatorio que experimenta el agua durante un sismo, especialmente cuando se encuentra en piscinas ubicadas en estructuras elevadas. El desplazamiento puede hacer que el líquido supere los bordes del depósito y se precipite hacia niveles inferiores.

Hasta el momento, no se ha establecido oficialmente que estos hechos correspondan a daños estructurales en los edificios. Las evacuaciones realizadas en Bucaramanga obedecieron principalmente a protocolos preventivos ante la intensidad con la que fue percibido el movimiento.

Colombia permanece en alerta

Los organismos de emergencia mantienen las labores de inspección en las zonas donde se reportaron afectaciones. En las primeras horas posteriores al sismo se informó de daños en edificaciones y algunos heridos en sectores cercanos al epicentro, mientras continúa el consolidado nacional.

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El Servicio Geológico Colombiano recuerda que Colombia es un país con alta actividad sísmica y que, particularmente, Santander cuenta con una importante concentración de actividad telúrica conocida como el Nido Sísmico de Bucaramanga, localizado en el área de Los Santos. Según el SGC, esta región concentra una proporción significativa de la sismicidad del país.