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Sismo dejó fisuras en la subestación de Policía de Cincelada, Santander

La situación hace parte del balance de afectaciones que dejan en Santander el movimiento telúrico registrado durante la jornada.

foto sismo cincelada policía.jpg
Estación de Policía afectada en Cincelada, Santander
Policía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de ago, 2026

El fuerte movimiento sísmico registrado este lunes en Colombia también dejó afectaciones en infraestructura de la Policía de Santander. En el corregimiento de Cincelada, jurisdicción del municipio de Coromoro, se reportó la aparición de fisuras en el segundo piso de la Subestación de Policía.

De acuerdo con el reporte entregado por la Policía de Santander, la afectación fue identificada luego del sismo y verificada mediante una inspección visual realizada en las instalaciones.

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Las autoridades señalaron que, por el momento, no se han reportado personas lesionadas ni otras novedades relacionadas con la emergencia en esta estación policial.

El reporte fue remitido a los superiores de la institución para su conocimiento y para determinar las acciones que correspondan frente a las condiciones de la estructura.

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La situación hace parte del balance de afectaciones que dejan en Santander el movimiento telúrico registrado durante la jornada. Las autoridades departamentales mantienen la verificación en diferentes municipios para establecer si se presentan nuevos daños en viviendas, edificaciones o infraestructura pública.

Hasta el momento, el reporte oficial de la Policía se limita a las fisuras observadas en el segundo piso de la Subestación de Cincelada y no establece que exista riesgo de colapso de la estructura.

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