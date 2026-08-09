Sequía golpea a Santander: pescadores alertan por el bajo nivel del río Magdalena

La fuerte sequía que atraviesa Santander empieza a generar impactos en las comunidades que dependen directamente de los cuerpos de agua. En Barrancabermeja, pescadores de la Ciénaga El Llanito alertaron por el crítico nivel del afluente, donde el agua ha disminuido considerablemente y amplias zonas permanecen cubiertas de lodo.

Pescadores de Barrancabermeja alertaron por el crítico nivel de agua en la ciénaga El Llanito, que prácticamente se está secando y ya dificulta sus labores. Entre el lodo y la poca agua, luchan por mantener su sustento diario. #VocesySonidos pic.twitter.com/UdlUTdSyDK — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 9, 2026

La situación dificulta las labores de pesca, una de las principales fuentes de sustento para las familias de este sector. Los pescadores aseguran que, ante la reducción del nivel del agua, ya no pueden movilizarse con normalidad en sus embarcaciones para realizar sus jornadas.

La Ciénaga El Llanito hace parte del complejo de humedales de Barrancabermeja y mantiene conexión con el río Magdalena, por lo que su disminución también genera preocupación por el impacto que la temporada seca puede tener sobre los ecosistemas y las comunidades que dependen de ellos.

El panorama no se limita a Barrancabermeja. En Santander, cuatro ríos presentan niveles por debajo del 50 % de su caudal, una situación que aumenta la preocupación por el abastecimiento de agua en diferentes municipios y por las afectaciones a las actividades agrícolas y pesqueras.



Uno de los casos más preocupantes se registra en Vélez, conocido como la cuna del bocadillo veleño, donde la comunidad completa más de una semana con dificultades en el suministro de agua.

La falta del líquido estaría relacionada con los bajos niveles de las fuentes hídricas que abastecen al municipio, sumados a daños registrados en el sistema de acueducto.

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Mientras persisten las altas temperaturas y las condiciones secas, las autoridades mantienen el llamado a hacer un uso racional del agua y a estar atentos a la evolución de los niveles de los ríos y quebradas.

Para los pescadores de El Llanito, la situación es especialmente preocupante: mientras el agua continúa retrocediendo y el lodo gana espacio en la ciénaga, también se reduce la posibilidad de salir a pescar y garantizar el sustento de sus familias.