Dimayor aplaza todo el fútbol colombiano por el terremoto de este lunes

La cuarta jornada de la Liga BetPlay II-2026 fue suspendida en su totalidad del fuerte movimiento telúrico que azotó gran parte del país este lunes 10 de agosto. La Dimayor confirmó que los compromisos previstos para esta semana se aplazarán y teniendo en cuenta las grave situación que atraviesan varias ciudades de Colombia por el terremoto de 7.4.

La medida fue anunciada por la Dimayor por medio de un comunicado en el que expresó su solidaridad con las personas afectadas por la emergencia y explicó que la decisión se tomó con la intención de asegurar el bienestar de jugadores, cuerpos técnicos y aficionados.

Dimayor aplaza partidos por temblor en Colombia

Vale recordar que, en primera instancia, la entidad había solo reprogramado los partidos para 24 horas después; sin embargo, al conocerse el impacto del terremoto, la Dimayor informó que aplazará "toda la programación del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) correspondiente a esta semana".



Señaló que la decisión fue tomada “considerando el bienestar y la seguridad de todos los actores que hacen parte de nuestro fútbol”. Debido a esto, se deberá esperar cuál será la nueva fecha y horarios de los partidos del fútbol masculino y femenino del FPC.

X: Dimayor

La modificación cobija a los 36 clubes que hacen parte del Fútbol Profesional Colombiano. La medida se adopta luego de que varias regiones se vieran afectadas por el movimiento sísmico.

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En su pronunciamiento, la Dimayor manifestó: “Desde la DIMAYOR, y en representación de los 36 clubes del Fútbol Profesional Colombiano, enviamos un mensaje de acompañamiento, fortaleza y solidaridad a las familias y comunidades que atraviesan momentos de preocupación y dificultad como consecuencia de este hecho”.

Más de 100 personas han muerto por el terremoto

El balance de víctimas continúa en actualización debido a que los organismos de emergencia siguen realizando labores de búsqueda y rescate. De acuerdo con los reportes conocidos hasta el momento, Pereira concentra el mayor número de víctimas mortales, mientras que también se han confirmado fallecimientos en Manizales, Cali, Pereira y diferentes municipios del Valle del Cauca y Chocó.

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Durante el reporte de la emergencia se confirmó además la muerte de tres niños en el Valle del Cauca, después de que una pared les cayera encima durante el terremoto. Las autoridades todavía trabajan para establecer las circunstancias exactas en las que se encontraban los menores.

La cifra también aumentó con reportes de personas fallecidas en municipios como Zarzal y Buenaventura, mientras continúa el barrido de las zonas afectadas.

