Liga BetPlay 2026-II: América vs. Atlético Nacional EN VIVO, online y gratis

El estadio Pascual Guerrero será escenario de uno de los clásicos más importantes del fútbol colombiano. América de Cali recibe a Atlético Nacional por la cuarta fecha de la Liga BetPlay 2026-II, en un partido que enfrenta a dos de los equipos más importantes del país.

El conjunto escarlata afronta este compromiso con un comienzo perfecto en el campeonato, pues suma tres victorias en sus primeras tres presentaciones.

La Mechita inició su campaña con un triunfo 2-0 frente a Inter de Bogotá en El Campín. Posteriormente, consiguió una contundente goleada por 7-0 contra Boyacá Chicó en Cali.

Entre semana, el equipo caleño volvió a sumar de a tres puntos al imponerse por la mínima diferencia ante Once Caldas en Manizales. Estos resultados le permiten llegar al clásico como líder del campeonato y con un rendimiento destacado en este comienzo del semestre.



Atlético Nacional busca dar el golpe en el Pascual Guerrero

Atlético Nacional, por su parte, llega al clásico después de conseguir una victoria en su debut en la Liga BetPlay. El equipo verdolaga derrotó 2-0 a Jaguares en Córdoba, resultado con el que inició su participación en el campeonato.

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El conjunto antioqueño tendrá ahora una exigente prueba como visitante frente a América de Cali, que buscará mantener su buen momento y continuar en la parte alta de la tabla.

El antecedente más reciente entre ambos equipos también favorece a Atlético Nacional. El último clásico entre los Diablos Rojos y el Verdolaga terminó con triunfo 2-1 para el conjunto antioqueño en Medellín.

¿Dónde ver América vs. Atlético Nacional EN VIVO?

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El partido entre América de Cali y Atlético Nacional se disputará en el Pascual Guerrero desde las 8:15 de la noche, por la cuarta fecha de la Liga BetPlay 2026-II.

Los aficionados podrán seguir las principales emociones del clásico a través de la señal online de Blog Deportivo, con información sobre el desarrollo del compromiso y las acciones más importantes del encuentro.

América buscará aprovechar su condición de local y su comienzo perfecto, mientras Atlético Nacional intentará repetir el resultado conseguido en el último enfrentamiento entre ambos equipos.