Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ley de financiamiento
Metro de Bogotá
Ataque de EEUU en Caribe
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Sicariato en Puente Aranda: asesinan a tiros a hombre de 67 años frente a su casa

Sicariato en Puente Aranda: asesinan a tiros a hombre de 67 años frente a su casa

Dos atacantes sorprendieron a la víctima cuando salía en su vehículo; las autoridades hallaron seis vainillas en la escena del crimen. Ocurrió en barrio La Ponderosa, en Puente Aranda, Bogotá.

sicariato en el barrio La Ponderosa de la localidad de Puente Aranda_suministrada.jpg
Sicariato en Puente Aranda, Bogotá
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 08:08 a. m.

La mañana de este miércoles, 3 de septiembre, fue escenario de un violento ataque sicarial en el barrio La Ponderosa, localidad de Puente Aranda, en Bogotá, donde un hombre de 67 años perdió la vida tras ser atacado a tiros por dos sujetos armados.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima se disponía a salir de una vivienda en su vehículo particular, un automóvil de color negro, cuando fue abordada por los agresores. Estos abrieron fuego en repetidas ocasiones desde ambos costados del carro, causándole la muerte de manera instantánea.

sicariato en el barrio La Ponderosa de la localidad de Puente Aranda_suministrada (1).jpg
Sicariato en Puente Aranda, Bogotá
Foto: suministrada

En el lugar fueron hallados seis cartuchos de arma de fuego, de los cuales tres impactaron directamente en el hombre. Las primeras imágenes registradas en la zona muestran el vehículo con los vidrios destruidos y múltiples huellas del ataque.

La Policía Metropolitana de Bogotá desplegó unidades en el lugar para adelantar la inspección técnica y recoger pruebas que permitan esclarecer lo ocurrido. Por ahora, el crimen es materia de investigación y las autoridades no descartan ninguna hipótesis sobre el móvil de este nuevo hecho de violencia en la capital.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

sicariato

Puente Aranda

Policía Nacional

Asesinatos