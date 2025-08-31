Sigue racha de sicariatos en Cartagena: pareja fue asesinada al interior de una vivienda

En una nueva escalada de muertes violentas que dejó cinco víctimas este sábado 30 de agosto en Cartagena, un hombre y una mujer fueron asesinados al interior de una vivienda en el barrio Fredonia, al sur de esta ciudad.

En el ataque sicarial, que se registró sobre las 11:40 de la noche en la Calle 7 de este popular sector, también resultó herida una mujer, que sería la madre y suegra de la víctima.

Según el reporte de la Policía de Cartagena, la pareja se encontraba departiendo en la terraza de la vivienda, cuando llegaron dos sujetos en motocicleta que abrieron fuego en su contra, por lo que estos intentaron ocultarse al interior de la vivienda, hasta donde llegaron los sicarios a seguir disparando.

“La Policía Nacional sé permite informar sobre la afectación a la vida de un hombre y una mujer al interior de una vivienda al sur de la ciudad; en este mimo hecho otra mujer resulta lesionada de forma colateral, la cual es atendida en un centro asistencial. Un grupo de investigadores de la Policía Nacional y la Fiscalía General se encuentran adelantando las investigaciones con el fin de dar con los responsables de estos hechos”, señaló el teniente coronel Elkin Gómez, comandante operativo de la Policía de Cartagena.



Como Deiner David Ávila Taborda, de 21 años, y Karen Paola Mejía Montes, de 36 años.

Estas dos muertes se suman a la de otras tres personas más también registradas durante este sábado en los barrios Nelson Mandela, y República de Venezuela.

De esta forma, ya son 42 homicidios, 32 ellos sicariatos, en lo corrido del mes de agosto en Cartagena. En total la ciudad registra, hasta la fecha, 242 homicidios, lo que muestra una disminución del 10% frente al 2024 en esta misma fecha en que se presentaron 269.

En materia de sicariatos la ciudad acumula 176 muertes por esta modalidad en 2025.