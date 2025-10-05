Video: policía le quitó la vida a ladrón que intentó robarlo en la Av. 68 de Bogotá

En la mañana de este sábado, 4 de octubre, un intento de hurto terminó en tragedia sobre la intersección de la avenida 68 con la avenida Primero de Mayo, en la localidad de Puente Aranda.

Un agente de la Policía Nacional, que se encontraba de servicio, fue abordado por dos presuntos delincuentes que intentaron asaltarlo, sin saber que su víctima era un uniformado armado.

De acuerdo con las primeras versiones, los hechos se registraron cuando el policía caminaba por el andén del sector. En ese momento, uno de los hombres se le acercó por detrás y lo amenazó con un arma de fuego para despojarlo de sus pertenencias.

En las imágenes se observa cómo, tras el intento de robo, el presunto ladrón intenta escapar junto a un cómplice que lo esperaba en una motocicleta.

Sin embargo, el uniformado reaccionó y, haciendo uso de su arma de dotación, disparó contra los sospechosos. Uno de ellos cayó al suelo y perdió la vida en el lugar, mientras que el segundo resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial.

El coronel Jhon Zambrano, comandante Operativo de Control y Reacción de la Policía Metropolitana de Bogotá, entregó detalles del caso y confirmó que el policía actuó en legítima defensa.

“En medio de un forcejeo, uno de los presuntos delincuentes esgrime un arma de fuego, intimidando a nuestro uniformado para despojarlo de sus pertenencias. En uso de la legítima defensa, y utilizando su arma de propiedad, los lesiona”, explicó el oficial.

El agente también resultó herido por impacto de bala en la clavícula, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia. Las autoridades informaron que su estado de salud es estable.

La Policía Metropolitana confirmó que el caso ya fue asumido por el CTI de la Fiscalía General de la Nación, con el fin de establecer las circunstancias exactas del hecho y determinar la responsabilidad de los involucrados.

Este nuevo episodio se suma a la creciente preocupación por la inseguridad en la capital, donde los casos de robo y enfrentamientos entre delincuentes y ciudadanos armados siguen en aumento. En redes sociales, los bogotanos expresaron su indignación y exigieron mayores medidas de protección ante la ola de atracos que no da tregua en diferentes zonas de la ciudad.