Video del momento en que le dispararon a los guardias del Inpec: serían 4 los responsables

Colombia atraviesa una preocupante ola de violencia dirigida contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). En los últimos días se han reportado varios ataques que han causado miedo entre los trabajadores del sistema carcelario y las autoridades. El más reciente ocurrió el sábado 4 de octubre, cuando un dragoneante fue atacado tras salir de la cárcel San Bernardo, en Armenia, Quindío.

Sin embargo, el hecho que más conmoción ha generado tuvo lugar en Bogotá el viernes 3 de octubre, cuando un grupo de guardias del Inpec fue víctima de un atentado armado a las afueras de la cárcel La Modelo. Un video del ataque, revelado por Noticias Caracol, muestra el momento exacto en que los sicarios dispararon contra los funcionarios.



Así fue el ataque armado a guardias del Inpec en Bogotá

El atentado ocurrió alrededor de las 6:00 de la tarde, justo cuando cuatro funcionarios penitenciarios cumplían con el relevo de turno frente a la cárcel La Modelo. En ese momento, hombres armados que se movilizaban en moto abrieron fuego contra ellos sin mediar palabra.

El dragoneante Miguel Muñoz, de 26 años, perdió la vida en el lugar debido a la gravedad de las heridas, mientras que sus tres compañeros resultaron lesionados y fueron trasladados a un centro asistencial, donde permanecen bajo observación médica.

Las autoridades indicaron que este hecho podría estar relacionado con una serie de amenazas que han recibido funcionarios del Inpec en diferentes regiones del país, presuntamente por parte de grupos criminales que buscan presionar o intimidar para obtener beneficios ilegales dentro de las cárceles.



Video revela cómo actuaron los sicarios

Las imágenes de una cámara de seguridad del sector muestran cómo dos hombres a bordo de una motocicleta disparan contra los guardias. Uno de ellos, con una chaqueta blanca y azul, dispara directamente contra los funcionarios, mientras su cómplice, de chaqueta azul conducía el vehículo.



Noticias Caracol conoció la imagen del momento exacto en que dos sicarios atacaron a cuatro dragoneantes del Inpec a las afueras de la cárcel La Modelo de Bogotá. Estas son las hipótesis que manejan las autoridades.



En el video también se observa la presencia de otras dos motos en la zona, lo que hace pensar a los investigadores que al menos cuatro personas participaron en el ataque.

La Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía asumieron la investigación para identificar y capturar a los responsables. Según las primeras hipótesis, el crimen podría tener relación con retaliaciones de redes del narcotráfico o estructuras internas del sistema penitenciario.

Este nuevo atentado reaviva la preocupación por la seguridad de los funcionarios del Inpec, quienes desde hace semanas vienen denunciando amenazas, hostigamientos y falta de garantías para ejercer sus labores en los centros carcelarios del país.