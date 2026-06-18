Grave accidente en Bogotá tras victoria de la Selección: camioneta chocó contra poste

Un grave accidente de tránsito se registró en la madrugada de este jueves 18 de junio en Bogotá, pocas horas después de la celebración por la victoria de la Selección Colombia en su más reciente compromiso internacional.

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades de movilidad, el siniestro ocurrió sobre las 4:45 de la mañana en la localidad de Puente Aranda, exactamente en la Calle 13 con Carrera 43, en sentido Oriente - Occidente. En ese punto, un automóvil perdió el control y terminó colisionando de manera directa contra un poste semafórico, dejando severos daños en la parte delantera del vehículo.

Las imágenes conocidas tras el accidente evidencian la magnitud del impacto. El automotor quedó prácticamente destruido en su zona frontal, mientras que organismos de emergencia acudieron rápidamente al lugar para atender la situación y verificar el estado de los ocupantes.

La información fue confirmada por Bogotá Tránsito a través de su cuenta oficial en la red social X, donde informó: “Automóvil colisiona contra un poste semafórico, en la localidad de Puente Aranda, en la Calle 13 con Carrera 43, sentido Oriente - Occidente. Ambulancia en el punto”.



#GestiónDelTráfico



[04:45 a.m.] #MovilidadAhora | Automóvil colisiona contra un poste semafórico, en la localidad de Puente Aranda, en la Calle 13 con Carrera 43, sentido Oriente - Occidente. Ambulancia en el punto. pic.twitter.com/rUfJJnuVuU — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) June 18, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un balance oficial sobre el número de personas lesionadas ni sobre las posibles causas que habrían originado el accidente. Sin embargo, unidades de tránsito y personal médico permanecieron en la zona adelantando las labores correspondientes de atención y verificación.

El hecho se presentó apenas unas horas después de la celebración que vivieron miles de aficionados colombianos por el triunfo de la Selección Colombia frente a Uzbekistán. El encuentro, que finalizó cerca de las 11:00 de la noche del miércoles 17 de junio, terminó con marcador de 3-1 a favor del combinado nacional.

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Los goles del equipo dirigido por la ‘Tricolor’ fueron obra de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz, resultado que le permitió a Colombia asumir el liderato del Grupo K del Mundial y desatar festejos en diferentes ciudades del país.

Aunque por ahora no existe información que relacione directamente el accidente con las celebraciones posteriores al partido, las autoridades avanzan en la recopilación de información para establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el choque.