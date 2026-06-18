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Vea los goles: Colombia venció 3-1 a Uzbekistán y arrancó con triunfo en el Mundial 2026

Colombia inició su camino en el Mundial de 2026 con una victoria 3-1 sobre Uzbekistán en el estadio Azteca de Ciudad de México

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El defensa colombiano Daniel Muñoz, número 2 del ranking, celebra el tercer gol de su equipo, anotado por el centrocampista Jaminton Campaz, número 21, durante el partido de fútbol del Grupo K de la Copa Mundial 2026 entre Uzbekistán y Colombia en el Estadio de la Ciudad de México, el 17 de junio de 2026.
AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de jun, 2026

La selección Colombia debutó con una sólida victoria ante Uzbekistán en el estadio Azteca. Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz marcaron los goles de la Tricolor, que asumió el liderato del Grupo K.

Colombia inició su camino en el Mundial de 2026 con una victoria 3-1 sobre Uzbekistán en el estadio Azteca de Ciudad de México, donde miles de aficionados colombianos acompañaron a la selección en su estreno mundialista.

Gol de Daniel Muñoz: Colombia abrió el marcador antes del descanso

La Tricolor encontró la ventaja al minuto 41. Daniel Muñoz apareció por sorpresa en el área y conectó un centro de Luis Díaz para vencer al arquero Utkir Yusupov. El lateral celebró así su primer gol en una Copa del Mundo.

Gol de Luis Díaz: la respuesta inmediata tras el empate uzbeko

Uzbekistán logró igualar el compromiso al minuto 60 gracias a Abbosbek Fayzullayev, pero la reacción colombiana fue inmediata.

Cinco minutos después, Gustavo Puerta recuperó un balón en zona ofensiva y dejó servido el camino para Luis Díaz, quien definió con categoría para devolverle la ventaja a Colombia y desatar la euforia de los hinchas en el Azteca.

Gol de Jáminton Campaz: sentencia en el tiempo de reposición

Cuando el partido agonizaba y Uzbekistán intentaba buscar el empate, llegó el golpe definitivo. En tiempo añadido, Jáminton Campaz conectó de cabeza un centro de Juan Camilo "Cucho" Hernández y selló el 3-1 definitivo para la selección colombiana.

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Colombia es líder del Grupo K

Con la victoria, Colombia quedó en la primera posición del Grupo K, favorecida además por el empate 1-1 entre Portugal y República Democrática del Congo. La próxima presentación de la Tricolor será el 23 de junio ante República Democrática del Congo en Guadalajara. Ese mismo día, Uzbekistán enfrentará a Portugal.

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