Diez canciones ideales para apoyar a la Selección Colombia en el Mundial

Arrancó el Mundial para la Selección Colombia bajo el mando del argentino Néstor Lorenzo, que llega con la ilusión de hacer una participación histórica y superar la marca del 2014 cuando se alcanzó los cuartos de final -la mejor participación de toda la historia-.

Con James Rodríguez a la cabeza, la Tricolor espera hacer historia en Estados Unidos, México y Canadá acompañada de sus hinchas, quienes se han desplazados no solo desde el país, sino de todo el país para apoyarlos como se vio en el banderazo realizado en el Ángel de la Independencia en Ciudad de México.

Pero algo que caracteriza al colombiano es el sabor y la fiesta, por lo tanto, la música va de la mano con cualquier celebración. Es por eso por lo que le dejamos 10 canciones con las cuales podrá apoyar a la Tricolor en esta edición de la Copa Mundial de la FIFA.

Aficionados siguen a la Selección Colombia en el Mundial Suministrada

Diez canciones ideales para apoyar a la Selección Colombia

"El Ritmo Que Nos Une" de Ryan Castro ft. Selección Colombia: por supuesto acá aparece el himno más reciente de la Tricolor, hecho por ‘El Cantante del Guetto’, que sigue acompañado al equipo y siendo pilar del apoyo de la fiebre amarilla, además que entre los cantantes de la canción se encuentran Luis Díaz y Juan Fernando Quintero.

"La Invitación" de Jorge Celedón: la canción es un viaje por todo el país en tan solo 4 minutos y 16 segundos. Pasa por los valles, las montañas, el mar con las playas del Caribe y hasta la selva del Amazonia, recordando la fiesta de las ferias, como el Carnaval de Barranquilla, o las maravillas de Monserrate en Bogotá, los parques en Bucaramanga o la salsa por las calles de Cali, y, además, la diversidad gastronómica de toda una nación.

"Yo Soy Mundial" de Diomedes Díaz y Juancho Rois: otro himno de la Tricolor, creada por el que muchos consideran el ‘papá del vallenato’. La canción carga con todo el ritmo colombiano y ha sido también insignia del equipo en diversas competencias que ha disputado.

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"Colombia Tierra Querida" de La Orqueta De Rey y Benetia: en la música colombiana no podía faltar la cumbia y esta es la canción insignia de este ritmo para identificar a todo un país. El sencillo no solo ha sido clave para la Tricolor, sino como himno para diversos capítulos históricos de la nación.

"Colombia Caribe" de Caracol Televisión: sencillo creado para la serie “La Selección” por parte de Caracol Televisión, que con el paso de los años se ha convertido también en un ritmo insignia a la hora de apoyar a la Tricolor, en especial en mundiales.

"Ras Tas Tas" de Cali Flow Latino: la salsa choke del Pacífico también merecía un lugar en esta lista, además de ser un sencillo que representa a esta generación de la Tricolor ya que fue el himno del equipo en el Mundial 2014 cuando se alcanzó el quinto lugar de la competencia.

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"El Pibe De Mi Barrio" de Doctor Krápula: una clara referencia a Carlos Valderrama, una de las más grandes leyendas de la Tricolor. Acá el rock es protagonista y un himno para el fútbol de barrio que ha sido apoyo también en los partidos de la Selección.

"La Tierra" de Ekhymosis: con la voz de Juanes como protagonista, esta canción no solo representa a la selección, sino todo lo que significa ser colombiano. Con ritmos de rock mezclados de cumbia y bambuco, la canción ha sido una de las más representativas a lo largos de los años.

"Nuestra Fiesta" de Jorge Celedón y Jimmy Zambrano: un himno creado para quedar inmortalizado para la eternidad. La canción refleja la diversidad de sabores en el país, desde los ritmos del Caribe hasta el sabor del Pacífico con el ritmo de vallenato como protagonista.

"Gol" de Cali Y El Dandee: el intro de esta canción pone los pelos de punta, pues el protagonista es José Néstor Pékerman y su mensaje que llevó a Colombia a un Mundial tras 16 años de sequía. Creada también en la temporada de 2014 e inmortalizada para siempre.

Otros himnos que han acompañado la pasión de la Selección Colombia

También aparece “La Tierra del Olvido” de Carlos Vives, una canción que trascendió las fronteras musicales y que ha sido asociada con la imagen de una Colombia diversa, alegre y llena de tradición. Su mezcla de sonidos del Caribe colombiano con elementos modernos la convirtió en una referencia internacional de la cultura del país.

Otro clásico de las celebraciones deportivas es “Soy Colombiano”, interpretada por diferentes artistas a lo largo de los años, una canción que exalta el sentido de pertenencia y que suele acompañar eventos donde el país celebra sus símbolos y tradiciones.

La música urbana también ha encontrado espacio dentro de la cultura futbolera. Artistas como Maluma, J Balvin y otros exponentes colombianos han acompañado en diferentes momentos la imagen de una nueva generación de futbolistas y aficionados que conecta el deporte con los sonidos contemporáneos.

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